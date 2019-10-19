طريقة تحضير صنية خضار مشكل في الفرن

صينية خضار مشكل في الفرن من الاكلات الصحية التى لا تحتوى على كمية كبيرة من السعرات الحرارية التى تؤدى إلى زيادة الوزن، فيمكنك إعدادها و تحضيرها على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.
مقادير صينية خضار مشكل في الفرن
2 ثمرة فلفل حار
2 ثمرة كوسة مسلوقة
نصف كيلو طماطم شيري
2 ثمرة فلفل رومي أحمر
مكعبات وسط
10 ثمرة مشروم
1 كيلو بطاطس
صغيرة مسلوقة
10 بصل أورما
6 فص ثوم
2 جزرة
مسلوقة
-الصوص
1 و نصف كوب ماء
نصف كوب زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة نعناع جاف
2 ملعقة كبيرة فلفل أحمر ناشف مفروم
1 ملعقة كبيرة بابريكا
1 ملعقة كبيرة توابل مشكلة
ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة كمون ناعم
1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة ناعمة
توابل خضار
التزيين
اوراق نعناع
بقدونس مفروم
طريقة تحضير صينية خضار مشكل في الفرن
* يوضع الخضار فى البايركس
* تخلط مكونات الصوص معًا
* يضاف خليط الصوص على الخضار
* يرش الوجه بالنعناع الجاف
* توضع فى الفرن حتى تمام النضج
* تزين وتقدم
مقادير صينية خضار مشكل في الفرن
2 ثمرة فلفل حار
2 ثمرة كوسة مسلوقة
نصف كيلو طماطم شيري
2 ثمرة فلفل رومي أحمر
مكعبات وسط
10 ثمرة مشروم
1 كيلو بطاطس
صغيرة مسلوقة
10 بصل أورما
6 فص ثوم
2 جزرة
مسلوقة
-الصوص
1 و نصف كوب ماء
نصف كوب زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة نعناع جاف
2 ملعقة كبيرة فلفل أحمر ناشف مفروم
1 ملعقة كبيرة بابريكا
1 ملعقة كبيرة توابل مشكلة
ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة كمون ناعم
1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة ناعمة
توابل خضار
التزيين
اوراق نعناع
بقدونس مفروم
طريقة تحضير صينية خضار مشكل في الفرن
* يوضع الخضار فى البايركس
* تخلط مكونات الصوص معًا
* يضاف خليط الصوص على الخضار
* يرش الوجه بالنعناع الجاف
* توضع فى الفرن حتى تمام النضج
* تزين وتقدم