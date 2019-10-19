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طريقة تحضير صنية خضار مشكل في الفرن

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:56 م
صينية خضار مشكل
صينية خضار مشكل في الفرن
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هاجر هانئ
صينية خضار مشكل في الفرن من الاكلات الصحية التى لا تحتوى على كمية كبيرة من السعرات الحرارية التى تؤدى إلى زيادة الوزن، فيمكنك إعدادها و تحضيرها على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.


مقادير صينية خضار مشكل في الفرن
2 ثمرة فلفل حار
2 ثمرة كوسة مسلوقة
نصف كيلو طماطم شيري
2 ثمرة فلفل رومي أحمر
مكعبات وسط
10 ثمرة مشروم
1 كيلو بطاطس
صغيرة مسلوقة
10 بصل أورما
6 فص ثوم
2 جزرة
مسلوقة
-الصوص
1 و نصف كوب ماء
نصف كوب زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة نعناع جاف
2 ملعقة كبيرة فلفل أحمر ناشف مفروم
1 ملعقة كبيرة بابريكا
1 ملعقة كبيرة توابل مشكلة
ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة كمون ناعم
1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة ناعمة
توابل خضار
التزيين
اوراق نعناع
بقدونس مفروم

طريقة تحضير صينية خضار مشكل في الفرن
* يوضع الخضار فى البايركس
* تخلط مكونات الصوص معًا
* يضاف خليط الصوص على الخضار
* يرش الوجه بالنعناع الجاف
* توضع فى الفرن حتى تمام النضج
* تزين وتقدم

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