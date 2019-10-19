لمرورها بأزمة نفسية..انتحار طالبة بإلقاء نفسها من الدور الثالث بطلخا

أقدمت طالبة بمعهد خدمه اجتماعيه بطلخا على الانتحار بإلقاء نفسها من الدور الثالث بالمعهد؛ ما أدى إلى إصابتها بنزيف بالمخ والبطن وكسور مختلفه فى الحال ومصرعها.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمامور مركز شرطة طلخا بسقوط طالب بمعهد خدمة اجتماعية بطلخا من الدور الثالث؛ مما أدى إلى إصابتها بنزيف بالمخ والبطن وكسور مختلفه والذى أدى لمصرعها فور وصولها للمستشفى متأثره بإصابتها.



وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان الواقعة، و بالفحص تبين أن المتوفية تدعى دنيا عيد الصعيدى ٢١عاما ومقيمة بشارع سعد زغلول بمدينة المحلة وبسؤال زميلاتها تبين انه قامت بالانتحار .



وتم نقلها الى مشرحة مستشفى المنصورة العام الجديد " الدولى سابقا " وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة و أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.