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اقتصاد

الحرف اليدوية: نثمن دور جميع المشاركين في دعم مشروع تطوير صناعة الخزف

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:29 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
تقدم مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بالتهنئة لفريق مشروع تطوير صناعة الخزف بقريه جارجوس بمحافظة قنا.

وأشار من جانبه مسعد عمران رئيس مجلس إدارة الغرفة، نثمن دور جميع المشاركين في تنفيذ المشروع وتحقيق الهدف من المشروع وتخريج جيل جيد من رواد الأعمال على أعلى مستوى، لتنمية صناعة الحرف اليدوية وخلق جيل جديد يمتلك القدرات العلمية والثقافية.

وأكد عمران، أننا نستهدف تقديم منتج قوي قادر على المنافسة داخليا وخارجيًا، مما يساهم في توفير وخلق فرص للشباب والفتيات من أبناء قرية جارجوس.
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