شقيقان وراء قتل سائق توك توك ببولاق الدكرور

كشفت مباحث بولاق الدكرور لغز العثور على جثة سائق ممزقا وسط الشارع ومصابا بـ8 طعنات؛ حيث تبين أن شقيقين وراء ارتكاب الجريمة وسرقة توك توك منه لرغبة أحدهما في الحصول على المال للزواج.



تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة شاب بشارع مكة بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور، انتقلت علي الفور قوة أمنية برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور وتبين من الفحص أن الجثة لشخص يدعى باسم 45 سنة سائق توك توك مصاب بـ8 طعنات بالظهر والبطن والرقبة.



أشارت التحريات الأولية إلي سرقة التوك توك الذي يقوده المجني عليه فشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة وضبطهم، ونجحت التحريات في حل لغز الجريمة حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة كل من عمرو 19 سنة سائق توك توك ومقيم كفر طهرمس واصل إقامته سمالوط بالمنيا وشقيقه اشرف 16 سنة.



عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور والرائد أحمد يحيي معاون المباحث في ضبطهما في المنيا واعترفا بارتكاب الواقعة وقرر الأول أنه يرغب في تكوين نفسه والحصول علي المال للاستعداد للزواج فقرر استدراج سائق توك توك وقتل مالكه والسفر بـ«التوك توك» إلى المنيا للعمل عليه والحصول علي إيراد يومي.



وشرح المتهمان كيفية ارتكابهما الجريمة؛ حيث قررا أنهما استقلا التوك توك مع القتيل الساعة الثالثة فجرا وما ان ابتعدوا في منطقة نائية انهال عليه المتهم الأول بالطعنات وألقيا جثته بالشارع ثم توجها لوالدهما وأخبراه بسرقتهما توك توك فأحضر لهم سيارة قام بتحميل التوك توك أعلاها وسافروا إلي المنيا، ألقت مباحث بولاق الدكرور القبض على الأب الذي أقر بعلمه أن التوك توك مسروق ولكنه لم يعلم أن متحصل من جريمة قتل مرددا «حد الله بينا وبين الحرام يابيه».



تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.