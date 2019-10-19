Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إحالة وكيل أول وزارة السياحة وآخرين من مساعديه للمحاكمة العاجلة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:10 م
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
Advertisements
جودت عيد
أحالت النيابة الإدارية، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس الإدارة المركزية للفنادق والقرى السياحية، ومدير عام بالرقابة على المنشآت، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

كشفت التحقيقات أن "ح.ع" مدير عام بالرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة، قام بتوريد وقيد 79 عقد تايم شير لشركة استثمارات تمتلك فندق الديوان الكائن بخليج القرش، وتسليمهم للشركة رغم غلق الفندق والمطبخ وعدم جواز التعامل على وحداته وانتهاء الترخيص وتخفيض نجومه، مما كان من شأنه قيام الشركة ببيع شيء لا تملكه للمواطنين.

كما تلاعب المخالف بدفتر وارد الإدارة، ولم يقم بحصر تعاقدات فندق رد كاربت الكائن بالعين السخنة، وعدم تكليفه للمفتشين بإجراء هذا الحصر مما ترتب عليه منح عقود بالزيادة للشركة عن الرصيد المتاح له، وقام بالعرض على رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة مذكرة تضمنت أن عدد الوحدات المعروضة للبيع بشركة ستارز للاستثمارات السياحية 64 وحدة بالمخالفة للحقيقة، ولم يطالب إدارة الفندق استكمال قيمة خطاب الضمان على عدد الوحدات المباعة فعليًا.

ووافق "ع. م" رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة "وكيل أول وزارة" على احتساب قيمة خطاب الضمان لشركة ستارز للاستثمارات السياحية مما ترتب عليه عدم إيداع قيمة خطاب الضمان كاملًا.

وتبين أن "أ.م" رئيس الإدارة المركزية للفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة "وكيل وزارة"، أهملت في الإشراف على فندق رد كاربت، مما ترتب عليه صعوبة الوقوف على الرصيد الفعلي لوحدات التايم شير الممنوحة للفندق.
Advertisements

ترشيحاتنا

مين أحلى.. زوجة نجل هانى شاكر وشقيقة ملك قورة يتألقان بفساتين الزفاف .. صور

صور مثيرة.. بريتني سبيرز تظهر مع حبيبها الإيراني بعد شائعات انفصالهما

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 19 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

شاهد.. ماذا قال مايكل جاكسون عن مصر والمصريين

الليلة.. شقيقة محمد رمضان على قناة الحدث

شاهد.. متظاهرون لبنانيون يقتحمون محلات شوكولاتة مملوكة لأحد الوزراء ويوزعونها على أنفسهم

Advertisements

عقوبات قاسية فى انتظاره.. زلزال بيان الأهلى صداع في رأس اتحاد الكرة.. ومرتضى يتحدى الخطيب

بمجوهرات فخمة وفستان أنيق ... زوجة هانى شاكر تخطف الأنظار فى حفل زفاف نجلها .. صور

بعد تعرضهما للإصابة.. خالد الغندور يفتح النار على منتخب مصر بسبب عبدالله والسعيد

بفستان يشبه العروس.. عبير منير فى حفل زفاف ابنتها مريم قورة

مين أحلى.. زوجة نجل هانى شاكر وشقيقة ملك قورة يتألقان بفساتين الزفاف .. صور

تركى آل الشيخ يحرج مشجعا زملكاويا بسبب النادي الأهلي.. فيديو

شاهد.. لحظة فتح تابوتين من خبيئة العساسيف بالأقصر.. صور

بفستان ذهبى.. نيرمين الفقى بإطلالة ساحرة فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

تيل الفرامل أبرزها.. قطع غيار سيارات مغشوشة بالمليارات في الأسواق.. تفاصيل

بشرى سارة لـ الزمالك.. اتجاه في الكاف لنقل السوبر الإفريقي من قطر

شعر كيرلى وفستان قصير .. دينا الشربينى برفقة عمرو دياب فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

وحش جليدي قادم نحو السعودية يجمد كل شيء.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. زوجة نجل هانى شاكر وشقيقة ملك قورة يتألقان بفساتين الزفاف .. صور

5 مرات في 5 أيام.. ظهور غير معتاد لـ عمرو دياب ودينا الشربيني

أنيقة كعادتها.. رجاء الجداوي تتألق بفستان مبهر في حفل زفاف نجل هاني شاكر