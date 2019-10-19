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حوادث

سقوط عصابة تخصصت في سرقة الحضانات بالنزهة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:12 م
سقوط عصابة تخصصت
سقوط عصابة تخصصت في سرقة الحضانات بالنزهة
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كتب محمد صبري
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عصابة تخصصت في سرقة الحضانات بالنزهة.

تبلغ لقسم شرطة النزهة من صاحبة حضانة قررت باكتشافها سرقة ( 3 شاشات ، راوتر ، كاميرا ، هاتف محمول) من داخل الحضانة ملكها ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ٣ عاطلين وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن الضابط بوحدة مباحث القسم من ضبطهم.

واعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة دور الحضانة بأسلوب " المفتاح المصطنع" وأقروا بارتكاب 3 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم بمسكنهم ضبط ( 3 شاشات ، هاتف محمول) المستولى عليهم من المجني عليها الأولى، وأقروا بتصرفهم في باقي المسروقات بالبيع لأشخاص " لا يمكنهم الإرشاد عنهم " وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.
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