سقوط عصابة تخصصت في سرقة الحضانات بالنزهة

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عصابة تخصصت في سرقة الحضانات بالنزهة.



تبلغ لقسم شرطة النزهة من صاحبة حضانة قررت باكتشافها سرقة ( 3 شاشات ، راوتر ، كاميرا ، هاتف محمول) من داخل الحضانة ملكها ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ٣ عاطلين وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن الضابط بوحدة مباحث القسم من ضبطهم.



واعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة دور الحضانة بأسلوب " المفتاح المصطنع" وأقروا بارتكاب 3 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.



تم بإرشادهم بمسكنهم ضبط ( 3 شاشات ، هاتف محمول) المستولى عليهم من المجني عليها الأولى، وأقروا بتصرفهم في باقي المسروقات بالبيع لأشخاص " لا يمكنهم الإرشاد عنهم " وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.