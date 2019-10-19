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حوادث

القبض على لصين تخصصا في سرقة السيارات بمدينة السلام

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:09 م
القبض على لصين
القبض على لصين
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كتب محمد صبري
ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على لصين تخصصا في سرقة السيارات بمدينة السلام.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من أحد أصحاب معارض بيع السيارات الكائنة دائرة القسم مفادها قيام شخصين بعرض سيارة للبيع بثمن لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما عاملين وبحوزتهما سيارة مبلغ بسرقتها.

واعترفا بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهما بأسلوب " توصيل كونتاك خارجي " كما قررا بارتكاب حادث سرقة سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها بذات الأسلوب ، تم بإرشادهما ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بدائرة القسم.
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