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منوعات

العاصفة الاستوائية نستور تهدد سواحل أمريكا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:12 م
عاصفة استوائية
عاصفة استوائية
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أماني إبراهيم
تهدد العاصفة الاستوائية نيستور سواحل الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث شهدت المنطقة سقوط أمطار ورياح تهدد أمن المواطنين.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية أن العاصفة الاستوائية نيستر لن تتحول إلى إعصار، على الرغم من الرياح العاتية، والأمطار الغزيرة على طول ساحل الخليج.

ووفقا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية فإن هذا الخبر سعيد بالنسبة إلى الدول الواقعة في مسار العاصفة التي دمر إعصار مايكل أكثر من 75% منها العام الماضي فقط.

وتوقع المركز القومي للأعاصير تدهور الأوضاع على طول الساحل، وستستمر حتى اليوم السبت، حيث ستصطدم العاصفة نيستور بساحل المكسيك دون أن يتحول إلى إعصار.

وقال مسؤولو فلوريدا إنهم قاموا بتنشيط مركز عمليات الطوارئ في الولاية، وأنهم على استعداد للأمطار الغزيرة بعد انتهاء الإعصار خاصة بالمناطق شديدة الجفاف، والتي من المتوقع أن تكون على بعد 2 إلى 4 بوصات من ساحل الخليج الأوسط إلى كاروليناس الشرقية، وحتى 6 بوصات في بعض المناطق.

وقال عمدة مدينة مكسيكو سيتي الكاثي، وفقًا لتقارير وكالة أسوشيتيد برس: "لقد قمنا باستعداد قليل للغاية فقط لأنه لا يوجد شيء نستعد له حقًا.. لم نلحظ أي إنذار على الإطلاق".
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