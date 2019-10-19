إيهاب أمام نائبًا لرئيس حزب الغد للاستثمار والعلاقات الخارجية

أصدر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد قرارا بتعيين ايهاب إمام عبد العزيز نائبا لرئيس الحزب للاستثمار والعلاقات الخارجية وعضو الهيئة العليا نظرا لجهود إمام فى الشأن الخارجي خاصة فى فرنسا لدعم ثورة ٣٠ يونيو المجيدة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والتواصل مع القيادات فى فرنسا لتوضيح موقف الشعب المصري الذي وقف بجوار القوات المسلحة والرئيس.





وقال إيهاب إمام إنه يسعى في الفترة القادمة لجلب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، خاصة أن مصر أصبح بها مشروعات قومية وبنية تحتية جاذبة للاستثمار.



