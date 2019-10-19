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ديني

كيف تتعامل مع الحياة المادية وقسوة القلوب؟.. شاهد نصيحة علي جمعة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:25 م
علي جمعة
علي جمعة
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يقول "كيف نتعامل مع هذه الحياة المادية التي طغت كثيرا على الناس فقست القلوب؟".

ورد د. علي جمعة، خلال إحدى الدروس الدينية، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لنا رسالة عبر التاريخ يقول فيها :"إذا رأيت هو متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه وشح مطاع ودنيا مؤثرة، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك رأي العامة". 

وأضاف جمعة، أن النبي أرسل الينا رسالة أخرى عبر التاريخ أنه في حال انتشار الفتن "كن حلسا من أحلاس بيتك والحلس قديما هو القماشة التي يوضع عليها الملابس وحديثا الحلس هو الدولاب الموجود في المنزل والتشبيه بالدولاب معناه أنه لا يتحرك فكن كالدولاب لا تتحرك من منزلك تجنبا للفتن ، وهذا في حالة أنك لا تستطيع مخالطة الناس وأن تصبر على أذاهم فالزم بيتك . 

وأوضح جمعة : أما بخصوص الدين فافعل من دينك ومن العبادات قدر استطاعتك فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها . فعليك بالصلاة والصوم وقراءة القرآن ولا تشغل بالك بأمر العامة ولا هدايتهم ، ولا بالدخول في مشكلات معهم . 

وتابع: الزم قول " لا حول ولا قوة الا بالله " فهي كنز من كنوز الدنيا يغفل عنها الكثير فهي منجية من الفتن والمهالك ، وذلك لأنك نسبت القوة الى الله عز وجل والضعف لك أنت ، فلن يتركك الله عز وجل أبدا ، وسيعينك ويعطيك القوة على مواجهة الصعاب .
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