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أخبار العالم

وزير المياه الإثيوبي يتحدث عن أخطاء جسيمة في سد النهضة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:25 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
تحدث وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أمام البرلمان الإثيوبي، عن أخطاء جسيمة في بناء سد النهضة خاصة في هياكل السد الفولازية والتوربينات.

ونقل موقع "إيزيجا" عن بيكيلي قوله في إشارة إلى الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الإثيوبية السابقة لإعطاء الأعمال التعاقدية لهياكل السد الفولاذية والتوربينات إلى شركة المعادن والهندسة والتكنولوجيا (METEC): "كان أداءها سيئًا وأدنى جودة".

وأضاف سيليشي: "كان من غير العدل والخطأ إعطاء مثل هذه الأعمال لشركة METEC التي تفتقر إلى المهارات والخبرات والخبرة الدولية اللازمة للقيام بمثل هذه المشاريع عالية التقنية"، لافتا إلى أن جميع التوربينات يتم إعادة بنائها وفقًا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن إثيوبيا ستوفر ما يصل إلى 100 مليون دولار عن طريق تخفيض عدد التوربينات من 16 إلى 13.
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