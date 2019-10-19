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توك شو

محمد عبد المنعم: مصر بحاجة لسواعد أبنائها في الخارج والداخل

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:08 م
محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
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قسم التوك شو
قال محمد عبد المنعم، محرر الشئون الرئاسية بموقع «صدى البلد»، إن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة بشكل مستمر على التفاعل مع المستثمرين وقطاع الأعمال سواء بالداخل والخارج .

وأضاف «عبد المنعم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «160 دقيقة» المُذاع على قناة "الحدث اليوم": إن المصريين بالخارج جزء من أركان الوطن ووصف الرئيس لهم خلال لقائه بالمستثمرين المصريين بالخارج بأنهم يمثلون ثروة كبيرة للوطن ولابد أن نستفيد من خبراتهم ومقترحاتهم.

وأشار محمد عبد المنعم إلى أن اللقاء قام على تدعيم الروابط بين المصريين بالخارج والوطن، لافتًا إلى أن لقاء الرئيس السيسي بالمستثمرين المصريين بالخارج شهد العديد من النقاط وأن الرئيس ألقى الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي في ظل ان هناك إصلاحا اقتصاديا والذي يشيد به كل دول العالم حاليًا.

وأوضح محرر الشئون الرئاسية بموقع «صدى البلد» أن خلال الحوار بين الرئيس ومجموعة المستشارين، أشادوا بعجلة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد والخطط الاقتصادية التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد خلال اللقاء على أن مصر في حاجة لسواعد أبنائها في الخارج والداخل للمساهمة في تطوير اللقاء وتغير معدلات النمو.
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