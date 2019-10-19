Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الداخلية: ضبط 6 مراكز علاج إدمان بدون ترخيص ولا فريق مؤهل بالجيزة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:07 م
ضبط ٦ مراكز علاج
ضبط ٦ مراكز علاج ادمان بدون ترخيص
Advertisements
ندي حمودة - أحمد مهدي
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة استهدفت المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة أبو النمرس.

حيث قامت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بحملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، بمشاركة الجهات المختصة المعنية.

وأسفرت جهود الحملة عن استهداف ٦ مراكز لعلاج الإدمان، حيث تبين عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، وعدم تواجد موافقات على العلاج للمرضى المتواجدين، وعدم توافر تجهيزات طبية، وغرف (عناية – طوارئ – إفاقة)، وعدم تواجد فريق طبى مؤهل، ولا تذاكر طبية، ولا عقد محروقات أو رخص نفايات، وعدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، وكذلك العثور على أدوية منتهية الصلاحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية جار استمرار الحملات الأمنية.
Advertisements

موضوعات متعلقة

حملة أمنية تكشف 4 مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة بالجيزة

ترشيحاتنا

مين أحلى.. عبير منير بنفس فستان هنا الزاهد في حفل زفافها

الزمالك يرفض رحيل كاسونجو بعد أزمة فسخ تعاقده مع الوداد المغربي

لن تصدق من هي شقيقة الفنانة ملك قورة .. شاهد

تركى آل الشيخ يحرج مشجعا زملكاويا بسبب النادي الأهلي.. فيديو

عمرو دياب يتألق في زفاف مريم قورة..صور

شبورة مائية وتقلبات جوية.. الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر حتى نهاية الأسبوع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة

بفستان بيج.. إيمى سالم تستعرض أنوثتها بإطلالة مميزة

مين أحلى.. زوجة نجل هانى شاكر وشقيقة ملك قورة يتألقان بفساتين الزفاف .. صور