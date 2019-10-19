الداخلية: ضبط 6 مراكز علاج إدمان بدون ترخيص ولا فريق مؤهل بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة استهدفت المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة أبو النمرس.



حيث قامت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بحملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، بمشاركة الجهات المختصة المعنية.



وأسفرت جهود الحملة عن استهداف ٦ مراكز لعلاج الإدمان، حيث تبين عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، وعدم تواجد موافقات على العلاج للمرضى المتواجدين، وعدم توافر تجهيزات طبية، وغرف (عناية – طوارئ – إفاقة)، وعدم تواجد فريق طبى مؤهل، ولا تذاكر طبية، ولا عقد محروقات أو رخص نفايات، وعدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، وكذلك العثور على أدوية منتهية الصلاحية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية جار استمرار الحملات الأمنية.