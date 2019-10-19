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كاتب صحفى: توأمة التعليم نهضت بخريجى الجامعات المصرية..فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:16 م
على السيد - كاتب
على السيد - كاتب صحفى
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شيرين عادل
قال الكاتب الصحفى على السيد: إن كلية الطب العسكرى للقوات المسلحة هى طفرة فريدة من نوعها ، لافتا إلى أن حضور الرئيس السيسى حفل تخريج أول دفعة من خريجى الدفعة الأولى لطب القوات المسلحة كان حدثا مبهجا .

وأكد على السيد، خلال استضافته على برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن فكرة توأمة التعليم المصرى والشراكة مع الجامعات الخاصة ستضع التعليم المصرى فى مرتبة متقدمة تجعل الطالب المصرى يتساوى مع خريجى الجامعات العالمية فى الولايات المتحدة الأمريكية ، بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية .

وعبر على السيد ، عن فخره الشديد وامتنانه بما تحققه الكليات العسكرية بكافة المجالات سواء على المستوى التقنى الحربى أو كافة فروع العلم المبهرة الأخرى ، مشيرا الى ان الرئيس السيسي شهد أول أمس الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وتابع على السيد ، إن جامعة القاهرة تحقق كل عام طفرة هائلة فى تقدمها بالتصنيف العالمى ، لافتا إلى أن الجامعات المصرية شهدت نقلات نوعية ضخمة متقدمة خلال السنوات الأخيرة ما يجعلها تربة خصبة للمنافسة العالمية .
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