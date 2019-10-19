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محافظات

مطروح تحتفل بالذكرى الـ77 لمعركة العلمين

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:55 م
صدى البلد
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ايمن محمود
شهدت مدينة العلمين، صباح اليوم "السبت" الاحتفالات بالذكرى السابعة والسبعون لمعركة العلمين بين دول الحلفاء والمحور عام 1942، وذلك بمقابرالكومنولث واليونانية.

بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد وعدد من سفراء وممثلي الدول الأجنبية التى شاركت فى الحرب وجموع من أهالي ضحايا الحرب العالمية الثانية.

وشهدت المقابر الكومنولث مظاهر الاحتفالات بمشاركة أقارب الجنود الذين شاركوا فى المعركة والتي تضم رفات 4231 قتيلا من الضحايا الذين لقوا حتفهم أثناء المعركة، والتى بدأت بعزف كورال، ثم عظة دينية.

كما قام سكرتير عام مساعد محافظة مطروح ورئيس أركان قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومدير أمن مطروح وسفراء الدول المشاركة بوضع أكاليل الزهور، تلاها كلمة إحياء الذكرى، وذكر أسماء ضحايا المعركة، ثم دقيقة حداد، كما تم عزف كورال التحية وصلاة من أجل ضحايا المعركة.

من ناحية أخرى أكد رضا جاب الله رئيس مدينة العلمين أن المدينة تزينت مع تكثيف أعمال النظافة لاستقبال ضيوف المحافظة من سفراء وممثلي الدول الأجنبية وأقارب وأحفاد ضحايا تلك المعركة التى دارت رحاها عام ١٩٤٢ بين دول الحلفاء والمحور.
مطروح تحتفل بالذكرى الـ77 لمعركة العلمين
مطروح تحتفل بالذكرى الـ77 لمعركة العلمين
مطروح تحتفل بالذكرى الـ77 لمعركة العلمين
مطروح تحتفل بالذكرى الـ77 لمعركة العلمين
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