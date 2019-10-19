Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

9 خطوات في غسيل السيارات تحافظ عليها أطول فترة ممكنة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:18 م
غسيل سيارات
غسيل سيارات
Advertisements
اشرف عطية
يهتم الكتير منا بنظافة سيارته بشكل دوري، للحفاظ علي مظهرها الخارجي والداخلي أيضا، فيلجأ البعض للطرق التقليدية او التوجه لمغسلة السيارات، التي ربما تضر بالشكل العام للسيارات فيما بعد.

لذا نستعرض لكم في هذه السطور بعض الخطوت الواجب اتباعها للحفاط علي دهان السيارة من الخارج وحالة الطابلوة من الداخل ، ومنها ما يلي:

1- تجنب الفوطة الزفرة تماما لانها بطبيعة الحال مكان لجزب الاتربه و عندما يجف عليها التراب ستقوم بخدش السيارة دون ان تدري و ايضا المادة الكيمائية الموجودة بالزيت تقوم بأذابة الورنيش او البوليش الموجود لحماية طلاء السيارة فالافضل هو الفوطة المايكرو فايبر المخصصة للسيارة .

2- تجنب الصابون و المنظفات المنزلية لانهم يقوما بأزاله طبقة الواكس الموجود علي الطلاء مما يجعل السيارة (تكلح) كما يطلق البعض و ستحتاج لاعادة طلائها بعد فترة قصيرة فالافضل هو استخدام شامبو خاص بغسيل السيارات للحفاظ علي الطلاء اطول فترة ممكنة خصوصا لو السيارة بدهان المصنع .

3- في حالة قيامك بغسيل سيارتك بنفسك احرص علي غسيل كل جزء علي حدا و تجفيفة اول بأول لتجنب ترك الصابون علية و من ثم تتلف طلاء السيارة .

4- تجنب تمام غسيل السيارة في الشمس لتجنب تجفيف المنظف و الماء سريعا و من ثم تضر السيارة لانك تقوم بتبريدها و هي ساخنة بالفعل و تضر طبقة المعجون الرقيقة علي الصاح .

5- تجنب غسيل السيارة و هي ساخنة لان الماء البارد يضر الطنابير الخاصة بالفرامل لانها معدن و عند الاستخدام ترتفع درجة حراراتها و عند وضع الماء البارد عليها مباشرتا تضرها بشكل كبير .

6- تجنب تنظف الجنوط بفرشة خشنة لتفادي تجريحها مع الوقت بل استخدم فرشة ناعمة للحفاظ علي الجنوط و لمعانها .

7- في حالة وجود استيكر علي الزجاج لمدة طويلة و جف من الشمس و تريد ازالته تجب محاولة ازالته بالاة ةحادة لتجنب خدش الزجاج حاول ازالتة بماء ساخن او بمنضف زجاج الخاص بالمنزل باستخدام اسفنجة .

8- تجنب تماما عسيل الماتور بالمياة و ان اضطررت لذك قم بتغطية علبة الفيوزات و الكنترول و اي مكان حساس لتجنب وصول المياة الية و من ثم اتلافة

9- لتنضيف الطابلوة من الداخل تجنب استخدام الفوط الزفرة لانها تتلف الاجزاء الداخلية للسيارة حال تعرضها للشمس لان الحرارة تزيد من تفاعل المواد الكيمائية فاحرص علي استخدام منظفات خاصة بالتابلوة للحفاظ علي الاجزاء الداخلية للسيارة أطول فترة ممكنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو شعرك كيرلي.. تعرفي على خطوات العناية به لمنع التشابك

ترشيحاتنا

طلب غير متوقع من عصام الحضرى لـ إبراهيم سعيد بعد مرض والدته

توفيق عكاشة مهاجما عمرو أديب: حسبى الله ونعم الوكيل

بسبب علاقته بـ نسرين طافش.. حقيقة طلاق أصالة من طارق العريان

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

الزمالك والمقاولون العرب.. ذئاب الجبل تسعى لإنجاز لم يتحقق من 17 سنة

ميزة مبهرة يضيفها تطبيق Truecaller لأول مرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة

بفستان بيج.. إيمى سالم تستعرض أنوثتها بإطلالة مميزة

مين أحلى.. زوجة نجل هانى شاكر وشقيقة ملك قورة يتألقان بفساتين الزفاف .. صور