9 خطوات في غسيل السيارات تحافظ عليها أطول فترة ممكنة

يهتم الكتير منا بنظافة سيارته بشكل دوري، للحفاظ علي مظهرها الخارجي والداخلي أيضا، فيلجأ البعض للطرق التقليدية او التوجه لمغسلة السيارات، التي ربما تضر بالشكل العام للسيارات فيما بعد.



لذا نستعرض لكم في هذه السطور بعض الخطوت الواجب اتباعها للحفاط علي دهان السيارة من الخارج وحالة الطابلوة من الداخل ، ومنها ما يلي:



1- تجنب الفوطة الزفرة تماما لانها بطبيعة الحال مكان لجزب الاتربه و عندما يجف عليها التراب ستقوم بخدش السيارة دون ان تدري و ايضا المادة الكيمائية الموجودة بالزيت تقوم بأذابة الورنيش او البوليش الموجود لحماية طلاء السيارة فالافضل هو الفوطة المايكرو فايبر المخصصة للسيارة .



2- تجنب الصابون و المنظفات المنزلية لانهم يقوما بأزاله طبقة الواكس الموجود علي الطلاء مما يجعل السيارة (تكلح) كما يطلق البعض و ستحتاج لاعادة طلائها بعد فترة قصيرة فالافضل هو استخدام شامبو خاص بغسيل السيارات للحفاظ علي الطلاء اطول فترة ممكنة خصوصا لو السيارة بدهان المصنع .



3- في حالة قيامك بغسيل سيارتك بنفسك احرص علي غسيل كل جزء علي حدا و تجفيفة اول بأول لتجنب ترك الصابون علية و من ثم تتلف طلاء السيارة .



4- تجنب تمام غسيل السيارة في الشمس لتجنب تجفيف المنظف و الماء سريعا و من ثم تضر السيارة لانك تقوم بتبريدها و هي ساخنة بالفعل و تضر طبقة المعجون الرقيقة علي الصاح .



5- تجنب غسيل السيارة و هي ساخنة لان الماء البارد يضر الطنابير الخاصة بالفرامل لانها معدن و عند الاستخدام ترتفع درجة حراراتها و عند وضع الماء البارد عليها مباشرتا تضرها بشكل كبير .



6- تجنب تنظف الجنوط بفرشة خشنة لتفادي تجريحها مع الوقت بل استخدم فرشة ناعمة للحفاظ علي الجنوط و لمعانها .



7- في حالة وجود استيكر علي الزجاج لمدة طويلة و جف من الشمس و تريد ازالته تجب محاولة ازالته بالاة ةحادة لتجنب خدش الزجاج حاول ازالتة بماء ساخن او بمنضف زجاج الخاص بالمنزل باستخدام اسفنجة .



8- تجنب تماما عسيل الماتور بالمياة و ان اضطررت لذك قم بتغطية علبة الفيوزات و الكنترول و اي مكان حساس لتجنب وصول المياة الية و من ثم اتلافة



9- لتنضيف الطابلوة من الداخل تجنب استخدام الفوط الزفرة لانها تتلف الاجزاء الداخلية للسيارة حال تعرضها للشمس لان الحرارة تزيد من تفاعل المواد الكيمائية فاحرص علي استخدام منظفات خاصة بالتابلوة للحفاظ علي الاجزاء الداخلية للسيارة أطول فترة ممكنة.