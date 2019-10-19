ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 3 سيارات بطريق "القاهرة – الإسكندرية " فى الغربية

ينشر موقع "صدي البلد " أسماء مصابي حادث تصادم 3 سيارات بينهم ملاكي وميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائديهم بطريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعي أمام مدخل قرية شبرا النملة بمركز طنطا بمحافظة الغربية وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين الى طوارىء مستشفي المنشاوي .



جاء أسماء المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفي كل من " شريف .ع .خ 40 سنة وسوزان .ح 38 سنة وناصر .ا .ج 53 سنة و نورهان .ا.ف 20 سنة وأمينه .ح 54 سنة وجميعهم إصابات بكدمات وسحجات فى أماكن متفرقه من جسدهم .



كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات بينهم ملاكي وميكروباص بطريق "طنطا – بسيون " امام قرية شبرا النملة بدائرة المركز.



وانتقلت القيادات الأمنية برئاسه اللواء محمود عيد مساعد مدير الأمن والعميد ماجد ناشد مدير مباحث المرور وقوات من الشرطة السرية والنظامية الى مكان الحادث للوقوف على تطوراته وتبين تصادم وانقلاب سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة .



وتم الدفع بالونش لرفع آثار حطام الحادث وإعادة تسيير حركة النقل والمواصلات وتم نقل 10 مصابين بكدمات وسحجات الى طوارىء مستشفى المنشاوي بطنطا .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .