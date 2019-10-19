فتاوى تشغل الأذهان .. كيف تتعامل مع الحياة المادية وقسوة القلوب .. وهل تلعن الملائكة الرجل الجنب في كل خطوة.. وأمين الفتوى: يجوز قراءة القرآن في الصلاة من الهاتف المحمول أو المصحف

علي جمعة: لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الدنيا

عجز عن الاستنجاء ولم يجد من يساعده على ذلك .. كيف يصلي





تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.



ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يقول "كيف نتعامل مع هذه الحياة المادية التي طغت كثيرا على الناس فقست القلوب؟".



وخلال إحدى الدروس الدينية، قال جمعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لنا رسالة عبر التاريخ يقول فيها : "إذا رأيت هو متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه وشح مطاع ودنيا مؤثرة، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك رأي العامة".



وأضاف جمعة، أن النبي أرسل إلينا رسالة أخرى عبر التاريخ أنه في حال انتشار الفتن "كن حلسا من أحلاس بيتك والحلس قديما هو القماشة التي يوضع عليها الملابس وحديثا الحلس هو الدولاب الموجود في المنزل والتشبيه بالدولاب معناه أنه لا يتحرك فكن كالدولاب لا تتحرك من منزلك تجنبا للفتن ، وهذا في حالة أنك لا تستطيع مخالطة الناس وأن تصبر على أذاهم فالزم بيتك.



وأوضح: أما بخصوص الدين فافعل من دينك ومن العبادات قدر استطاعتك فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها . فعليك بالصلاة والصوم وقراءة القرآن ولا تشغل بالك بأمر العامة ولا هدايتهم ، ولا بالدخول في مشكلات معهم.



وتابع: الزم قول " لا حول ولا قوة الا بالله " فهي كنز من كنوز الدنيا يغفل عنها الكثير فهي منجية من الفتن والمهالك، وذلك لأنك نسبت القوة الى الله عز وجل والضعف لك أنت ، فلن يتركك الله عز وجل أبدا، وسيعينك ويعطيك القوة على مواجهة الصعاب.



وورد سؤال للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، من سائل يقول «اضطررت في أحد الأيام إلى الخروج من البيت وأنا جُنب، فسألت أحد أصدقائي؛ لعله يكون قد سمع في ذلك شيئًا من أهل العلم فقال لي: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحت كل شعرة من الجنب شيطان، وأن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها، أو أنها تلعنه حتى يغتسل ووجدت أن هذا الكلام منتشر بين الناس، فهل هذا صحيح؟ وهل يجب على الجنب أن يسارع بالاغتسال».



أجاب علام، في فتوى له، أنه لا يصح شرعًا شيء مما انتشر بين العوام من أن الملائكة تلعن الجنب في كلِّ خطوةٍ، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان، ولا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.



وأوضح أنه ينبغي المسارعة إلى الطهارة من الجنابة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلًا، وإلا فيستحب له أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أو الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه، ولا يكون الجنب آثمًا بتأخيره غسلَ الجنابة ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فيأثم لتأخيره الصلاة عن وقتها.



كما ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول: «هل يجوز ملامسة الأعضاء التناسلية أثناء التطهر من الجنابة؟».



أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن التطهر من الجنابة هو إفاضة الماء على سائر البدن بنية رفع الحدث أو الجنابة، وإذا حدثت ملامسة عضو من الأعضاء التناسلية أثناء الغسل لا يؤثر على الطهارة ولا يؤثر على صحة الغسل ويفضل الابتعاد عن الوسوسة في هذا الأمر.



وأكمل: يجب البدء بالجانب الأيمن والمضمضة والاستنشاق، موضحا أن هذه الأمور من مستحبات الغسل، مشيرا إلى أن أسهل طريقة للغسل هو تعميم الجسد بالماء.



من ناحية أخرى قال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كانت عنده جبيرة أو مكسور فهذه حالة خاصة، وعليه أن يغسل الجسم غير المصاب بالماء، والأعضاء غير المصابة يصب عليها الماء، ثم يتيمم للجزء المصاب.



وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه عبر إحدى الفضائيات: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، أن يَضرب ضربتين بكفيه، ثم ينفض الكفّين، ثم يَمسح المُتيمم وجهه بكفّيه، ثم يَضرب التراب بكفيه ضربة أُخرى، ثم يمسح يده اليمنى باطنا وظاهرًا بيده اليُسرى، ويمسح يده اليُسرى باطنًا وظاهرًا بيده اليُمنى.



ورد سؤال لدار الإفتاء من شخص يقول فيه: "رجل كبير فى السن، ويداه بهما عجز فلا يستطيع تحريكهما، فماذا يفعل فى الاستنجاء، وزوجته كبيرة في السن، ولا يوجد له أولاد، ولا يستطيع أن يأتي بخادم لفقره، فهل يسقط عنه الاستنجاء من البول والغائط؟".



وأجابت الدار، في فتوى لها، أن من عجز عن الاستنجاء ولم يجد من يساعده على ذلك ممن يجوز له الاطلاع على عورته، وهي الزوجة، فإنه يسقط عنه الاستنجاء، لأنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، جاء في فقه الحنابلة في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1/ 61): [إن عجز عن الاستنجاء بيده وأمكنه برجله أو غيرها فعل، وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره من زوجة أو أمة لزمه، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن، فإن عجز صلى على حسب حاله.



وأوضحت أنه يجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي، ومن عجز عن إزالة النجاسة عن ثوبه فالمعتمد فى الفتوى أنه يصلي فيه ولا حرج عليه، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.



حكم قراءة القرأن من الهاتف.. أجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال "هل قراءة القرآن من الهاتف المحمول أقل ثوابًا من القراءة في المصحف وهل هذا يُعد هجرًا للمصحف؟".



وأوضح "وسام" أنه لا حرج من قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول وهو نفس ثواب القراءة من المصحف الورقي ولا اختلاف بينهما، وفيما يخص هجر المصحف المقصود به هو ترك كلام الله عز وجل وعدم قراءته فقال مجازًا هجر المصحف، فأينما يرى الإنسان راحته فليفعل الأهم ان يؤدي المطلوب منه وهو الحفاظ على قراءة كلام الله عز وجل .



حكم قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلاة

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قراءة القرآن في الصلاة من الهاتف المحمول أو من المصحف.



وأوضح «ممدوح» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، للرد على أسئلة المواطنين، أنه يجوز للمصلي أن يقرأ من المصحف في صلاة النافلة وكذا المكتوبة -الصلوات الخمس-، وهذا هو مذهب الشافعية والقول المعتمد في مذهب أحمد، وذهب المالكية إلى الكراهة.



وأشار مدير الأبحاث الشرعية، إلى أن المجيزين بقراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة استدلوا بما رواه البيهقي عن -عائشة رضي الله عنها- «أنها كان يؤمها غلامها ذكوان من المصحف في رمضان».

