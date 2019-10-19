الزمالك والمقاولون العرب.. ذئاب الجبل تسعى لإنجاز لم يتحقق من 17 سنة

يستعد فريق الكرة بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو لمواجهة فريق المقاولون العرب على ملعب السلام في تمام الثامنة من مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدورى المصرى.





ويدخل الزمالك مباراة اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 7 نقاط أيضًا.





ويأمل الفارس الأبيض في تحقيق الفوز في مباراة اليوم ليحتل صدارة الدورى برصيد 10 نقاط، وترتفع روحه المعنوية قبل مواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





بينما يمر فريق المقاولون العرب بفترة مميزة مع عماد النحاس ويطمحو في تحقيق نتيجة إيجابية على فريق الزمالك مستغلين عدم استقرار أدائه في الفترة الأخيرة.





ويرصد موقع "صدى البلد" في التقرير التالى تاريخ مواجهات الزمالك وفريق المقاولون العرب قبل لقائهم اليوم على النحو التالى:





*تفوق زملكاوي





مباراة اليوم تحمل رقم 73 بين فريقي الزمالك والمقاولون العرب في بطولة الدوري المصري.





وحقق الزمالك الفوز في 51 مباراة من أصل 72 مباراة، وخسر 10 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 20 مباراة.





*رقم مثير في تاريخ مواجهات الزمالك والمقاولون العرب





على مدار أخر 17 عامًا لم يتمكن فريق المقاولون العرب من تحقيق أي فوز على فريق الزمالك في منافسات الدوري .



