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ديني

حكم الذبائح عند الأضرحة والمقامات.. علي جمعة يوضح ..فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:13 م
حكم الذبائح عند الأضرحة
حكم الذبائح عند الأضرحة والمقامات
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن ذبح البهائم والمواشي ووهب ثوابها الى الأولياء الصالحين ليست بدعة أو شركا بالله كما يقول النابتة والمتشددون، لافتا إلى أن هؤلاء النابتة يقولون إن فعل ذلك يعد عبادة لهذا الميت من الأولياء

وأضاف جمعة خلال احدى الدروس الدينية خلال رده على سؤال يقول صاحبه: "نذرت أن أذبح ذبيحة للشيخ عبدالرحيم القناوي فقابلني أخ فقال لي هذا شرك فما حقيقة هذا الكلام ؟" قائلا : إن النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا الأمر عندما جاءه سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال : " يا رسول الله لقد ماتت أم سعد فما أفضل الصدقة عندك ؟ فقال له النبي: الماء أي تحفر لها بئرا ، وقال هذه لأم سعد ، وهذا معناه ان هذا البئر صدقة يذهب ثوابه الى ام سعد". 

وأوضح جمعة : أن ما فعله سعد لا يعتبر أنه يعبد أمه مع الله ، فلا يوجد أحد يعبد عبد الرحيم القناوى أو السيد البدوي وغيرهم ، فهذه خرافات عالقة بالأذهان لا أساس لها من الصحة ، وما فعله هذا الشخص من ذبح عجل أو خروف كصدقة يذهب ثوابها الى هذا المتوفي .
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