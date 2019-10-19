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تعليم

لمواجهة عجز الأطباء.. عميد طب المنصورة تناقش ملف إنشاء الفرع بميت غمر

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:52 م
عميد طب المنصورة
عميد طب المنصورة
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همت الحسينى
استقبلت اليوم الدكتورة نسرين عمر القائم بعمل عميد كلية الطب جامعة المنصورة، الدكتور هشام عنانى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى الكبد والكلى بميت أبو خالد والمدير التنفيذى لمستشفيات جامعة الزقازيق واللواء مجدى عنانى السكرتير العام لمحافظة البحيرة الاسبق ومدير إدارة التخطيط بوزارة التنمية المحلية وعضو الجمعية وأحد أبناء ميت غمر بناء على توجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة لتقديم ومناقشة ملف إنشاء فرع لكلية الطب جامعة المنصورة بمركز ومدينة ميت غمر.

وأكد الدكتور هشام عنانى أن الملف يضم دراسة بالهدف من إنشاء الكلية والأماكن المقترحة للإنشاء والموقع الجغرافى للمدينه والكثافه السكانية والتنوع السكانى والانشطه التى تشتهر بها المدينه والمركز  كما جرى مناقشة تمويل اقامة الكلية والتى ستكون بالجهود الذاتية تحت اشراف الجمعية وكلية طب المنصورة.

وأضاف ان ذلك يأتى تماشيا مع سياسيات الدولة لمعالجة النقص الشديد فى الاطباء عن طريق التوسع فى اقامة وانشاء كليات الطب لسد العجز فى الاطباء .

وأشار الى ان ذلك ياتى ادراكا منا لدور الجامعات في التعليمي والمساهمة في تقديم الخدمة الطبية من خلال دورها التتويري والتعليمي والتكاملي مع وزارة الصحة وتماشيا مع سياسة الدولة في ضرورة التعاون المشترك ما بين الجامعات ووزارة الصحة كما نتقدم لمعاليكم مع جزيل الامتنان لدور جامعه المنصورة وهي من اعرق جامعات الدلتا بطلب لأنشاء كلية الطب البشري جامعة المنصورة بمدينة ميت غمر.

وأوضح أن هذا الطلب يأتي في إطار ما انتهت إليه كل الدارسات التي تمت بخصوص الخدمة الطبية الكبيرة للمواطنين في مختلف ربوع مصر والتي ثبت عدم كفاية عدد الاطباء المؤهلين بالتناسب مع عدد السكان هذا بالإضافة الي سياسة الدولة في التوسع في انشاء كليات للطب البشري في الاقاليم المختلفة حال توفر الاشتراطات اللازمة لذلك خاصه ان هذا ليس بجديد ومعمول به في كل جامعات العالم وأقربها الجامعاث العريقة مثل جامعة مانشستر التي لها فروع متعددة.
لمواجهة عجز الأطباء.. عميد طب المنصورة تناقش ملف إنشاء الفرع بميت غمر
لمواجهة عجز الأطباء.. عميد طب المنصورة تناقش ملف إنشاء الفرع بميت غمر
لمواجهة عجز الأطباء.. عميد طب المنصورة تناقش ملف إنشاء الفرع بميت غمر
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