أحمد مكي يودع والده بفيديو مؤثر .. شاهد





يعيش الفنان أحمد مكي، و شقيقته الفنانة إيناس مكي حالة من الحزن الشديد بعد وفاة والدهما أمس، في دولة الإمارات العربية المتحدة.وقام مكي بنشر فيديو لوالده عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، وعلق عليه قائلًا :" اللهم إرحم والدي وادخله برحمتك فسيح جناتك يا رحمن يا رحيم .. نسألكم الدعاء له".كما تم تشييع جثمان الوالد عقب صلاة الجمعة من مسجد مريم عبدالله بن بروك، بمدينة أبو ظبي، بمشاركة الأهل، وذلك وفقا لأحد أقارب أحمد مكي.