بعد تعافيه من الإصابة.. ماذا قدم مصطفى فتحى مع الزمالك في الموسم الماضى

دخل مصطفى فتحى صانع ألعاب نادي الزمالك قائمة فريقه التى أعلن عنها الصربي ميتشو في مباراته اليوم أمام فريق المقاولون العرب ضمن الجولة الخامسة، والتي ستقام في الثامنة مساء اليوم، على ستاد السلام.



وأجرى مصطفى فتحى عملية جراحية فى الركبة نتيجة تعرضه للاصابة، ليغيب على أثرها عن الأبيض طوال الفترة الماضية، قبل أن يعود ويشارك فى تدريبات الزمالك خلال معسكر الفريق الذي أقيم في قبرص خلال شهر يوليو الماضي، وخضع مجددًا لتدريبات تأهيلية ثم قرر السفر لألمانيا للاطمئنان على حالته، وعاد لقائمة الزمالك للمرة الأولى في دوري هذا الموسم .



ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى مدة غياب مصطفى فتحى عن الملاعب وماذا قدم مع الفارس الأبيض قبل إصابته على النحو التالى:



9 شهور و14 يوم حصيلة غياب مصطفى فتحى عن الزمالك



شهدت مباراة الزمالك الودية أمام فريق أمونيا القبرصى التى جمعت بينهما فى آخر اللقاءات الودية لمعسكر الأبيض الخارجى الذى أقيم فى قبرص قبل استئناف مبارياته فى الدورى الممتاز، الموسم الماضى، مشاركة مصطفى فتحي، لأول مرة مع الزمالك منذ عودته من الإصابة حيث حل بديلًا فى أخر 4 دقائق من المباراة بدلًا من محمد حسن، حيث قام بتقديم عدد من المراوغات أمام لاعبى أمونيا القبرصى وتسديد كرة تصدى لها الحارس، لينتهي اللقاء بفوز أبناء ميت عقبة بهدف دون رد، أحرزه أيمن حفني.



آخر مشاركة لمصطفى فتحي في بطولة الدوري المصري



تعود آخر مشاركة لمصطفى فتحي مع الزمالك بصورة رسمية في مسابقة الدوري المصري أمام الاتحاد السكندرى، فى الجولة التاسعة عشر من الموسم الماضى، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.



ماذا قدم مصطفى فتحى خلال مشاركاته مع الزمالك قبل إصابته؟



شارك مصطفى فتحى مع الزمالك فى 7 مباريات فى الدورى الموسم الماضى، صنع خلالهم هدفًا فى مرمى بتروجت فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من المسابقة، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد بينما شارك فى مباراة واحدة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية التى توج الأبيض بلقبها لأول مرة فى تاريخه ومثلها فى البطولة العربية للأندية، أحرز خلالهم هدفين.