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مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل المكرونة باللحم والسبانخ

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:19 م
مكرونة باللحم والسبانخ
مكرونة باللحم والسبانخ
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نهى حمدي
محايلات ومناهدات عديدة تبذلها الأمهات دائمًا مع أطفالها كي تقنعهم بتناول نوع من المأكولات المفيدة، ومن ضمن تلك المأكولات هي السبانخ، فرغم غنائها بالفوائد يعزف الأطفال عن تناولها وربما يعود ذلك لطريقة إعدادها لذلك، نقدم لك طريقة لذيذة ومختلفة للسبانخ، وهي طريقة عمل اسباجتي باللحم والسبانخ.
المقادير:
- نصف كيلو مكرونة.
- نصف كيلو بفتيك مقطع.
- ربع كيلو سبانخ.
- 1/3 كوب من صويا الصوص.
- 2 بصل أخضر مقطع.
- فلفل أحمر حار مقطع.
- ملعة كبيرة ماء.
- 2 فص ثوم مهروس.
- ربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر مجروش.

طريقة التحضير:
- نمزج الماء وصويا الصوص وملعقتين من الزيت والثوم والفلفل المجروش جيدًا.
- نضع خليط الصويا على اللحم ونقلبهم جيدًا، ونتركهم لمدة 20 دقيقة.
- نسلق المكرونة في ماء مغلي مملح .
- في طاسة على النار نضيف الزيت ونضيف اللحم، ونقلبهم حتى يصبح اللون بني.
- ارفعي اللحم من على النار، ثم نضيف البصل في نفس الطاسة ونقلبهم لمدة دقيقة.
- ثم نضيف السبانخ إلى خليط الصويا صوص ونقلبهم.
- نضيف اللحم على المكرونة ونقلبهم باستمرار حتى تمتزج المكونات.
- نقدم طبق المكرونة مع شرائح الفلفل الحار وبالهنا والشفا.
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