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فن

خالد سرحان يكشف عن تلقيه عروضاً لتقديم برامج تليفزيونية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:59 م
صدى البلد
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شيري نبيل
قال الفنان خالد سرحان إن فكرة تقديم البرامج بدأت تراوده خاصة بعد أن حققت نجاحا في الفترة الاخيرة لعدد من النجوم.

وقال "سرحان" في تصريح لـ"صدى البلد": بالفعل تلقيت عرضا لتقديم فكرة برنامج جديد للأطفال، والفكرة جيدة ولكني في هذه الفترة لم أكن مستعد، فهذه الخطوة تحتاج الي مجهود كبير لأن الجمهور تعود علي تقديم أعمال فنية جيدة ، الحمد الله هناك ثقة كبيرة بيني وبينهم ولا أريد أن أفقد هذه الثقة.

وأضاف خالد سرحان، أنه تلقي أيضا عرضا آخر لتقديم برنامج كوميدي ، لكني قررت أن أخرج من عباءة الكوميدي فأنا فنان ولدي المزيد من الاعمال الفنية .

يذكر أن آخر أعمال "سرحان" كانت مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" بطولة داليا البحيرى، سمير غانم، رجاء الجداوي، مروة عبد المنعم و شيماء سيف، ومن تأليف أمانى ضرغام وإخراج أحمد نور.
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