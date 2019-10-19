خالد سرحان: أقدم دور بلطجي في اسم مؤقت

قال الفنان خالد سرحان إنه سعيد بانتهائه من تصوير دوره في فيلم " اسم مؤقت " أمام النجم خالد النبوي وأحمد الفيشاوي.



أضاف في تصريح لصدى البلد: انتهيت من تصوير فيلم اسم موقت للمخرج أيمن مكرم مع أحمد الفيشاوي وخالد النبوي والفنانة درة وحنان مطاوع، والذي من المفترض أن يعرض في مهرجان مانو بالسويد.



أضاف : أقدم دور بلطجي في حي السيدة زينب، حيث سيكون بعيدا عن الكوميديا، فسعدت بهذه التجربة لانها بعيده عن اللون الكوميدي الذي تعود الجمهور علي .