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فن

خالد سرحان: أقدم دور بلطجي في اسم مؤقت

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:23 م
خالد سرحان
خالد سرحان
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شيري نبيل
قال الفنان خالد سرحان إنه سعيد بانتهائه من تصوير دوره في فيلم " اسم مؤقت " أمام النجم خالد النبوي وأحمد الفيشاوي.

أضاف في تصريح لصدى البلد: انتهيت من تصوير فيلم اسم موقت للمخرج أيمن مكرم مع أحمد الفيشاوي وخالد النبوي والفنانة درة وحنان مطاوع، والذي من المفترض أن يعرض في مهرجان مانو بالسويد.

أضاف : أقدم دور بلطجي في حي السيدة زينب، حيث سيكون بعيدا عن الكوميديا، فسعدت بهذه التجربة لانها بعيده عن اللون الكوميدي الذي تعود الجمهور علي .
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