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فن

خالد سرحان يكشف عن رأيه في المسلسلات متعددة الأجزاء

السبت 19/أكتوبر/2019 - 04:32 م
صدى البلد
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شيري نبيل
قال الفنان خالد سرحان بأنه لم يقرر حتى الآن مصير تصوير جزء جديد من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" أمام النجمة داليا البحيري.

أضاف في تصريح لـ"صدى البلد": الجزء الأول من أي عمل فني يفرض نجاحه أو فشله ، فمن الطبيعي عمل جزء جديد بناء على نجاح العمل المقدم في البداية، أيضا المحطات التليفزيونية التي تعرض عليها الأعمال تطلب من المنتج عمل جزء جديد أيضا المؤلف والمخرج يتابع العمل جيدا ويقرر هل العمل يتحمل جزءاً جديداً أم لا.

"يوميات زوجة مفروسة" من بطولة داليا البحيرى، سمير غانم، رجاء الجداوي، مروة عبد المنعم، شيماء سيف، ومن تأليف أمانى ضرغام وإخراج أحمد نور.
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