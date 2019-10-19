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رياضة

تعرف على الحالة الصحية لمحمود الخطيب

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:28 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخضع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي لحقن موضعي جديد بعد أسبوعين من الآن بناء على تقرير طبيبه الخاص في أحد مستشفيات الإسكندرية.

وأكد الدكتور أحمد فرهود استاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية أن "الخطيب" سبق وأن أجرى إحدى العمليات الجراحية فى ميونيخ الألمانية قبل سنتين تقريبًا لاستئصال الانزلاق الغضروفي ولكن آلام الظهر عادت له من جديد بعد فترة فى نفس منطقة العملية بسبب المجهودات الكبيرة التى يقوم بها وإصراره المستمر على العمل لعدد ساعات طويلة على مدار اليوم فى النادي وهو ما ترتب عليه تجدد آلام الظهر بشكل دفعه اليوم للتواجد للخضوع لعملية الحقن فى المستشفى الملكي بالإسكندرية.

وذكر الطبيب المعالج لرئيس الأهلي أنه يحتاج إلى الراحة التامة خلال الأسابيع القادمة من أجل التعافي من آلام الظهر ولتجنب الخضوع لعملية جراحية جديدة خاصة وأن الفترة الماضية شهدت تحامله على نفسه بشدة بشكل أثر سلبيًا على الفقرات القطنية ودفعنا اليوم لإجراء عملية الحقن بعد شعوره بآلام شديدة خلال الفترة الماضية.

وأضاف "فرهود" أن الفريق المعالج للخطيب بذل مجهودًا كبيرًا معه بمجرد وصوله إلى المستشفى الملكي من أجل إنهاء عملية الحقن بنجاح وأكد له الجميع على أهمية الحصول على قسط كبير من الراحة وتجنب الضغوط والانفعالات خلال الفترة القادمة لتجنب التدخل الجراحي للمرة الرابعة «لا قدر الله» مستقبلًا.

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