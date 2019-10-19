تنفيذا لتوجيهات الرئيس ..مشروعات قومية على أرض القليوبية.. أكبر محطة مياه شرب تدخل الخدمة قريبا.. إنشاء 172 عمارة إسكان إجتماعى ..تطوير 5 مستشفيات بـ 1.5 مليار جنيه

الدكتور علاء عبد الحليم :

نعمل جميعا من أجل صالح المواطن القليوبى

المشروعات الجديدة تغطى كافة المجالات وهدفها رفع المعاناة عن المواطن

إنشاء اول مستشفى ومركز متكامل للحروق بالقناطر الخيرية

أكبر محطة لمعالجة المياه بالخانكة تعمل بأحدث الانظمة التكنولوجية

مشروع الإسكان الإجتماعى بعرب العليقات احد المشروعات العملاقة بالمحافظة



تشهد محافظة القليوبية عددا من المشروعات القومية فى مختلف القطاعات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع المعاناة عن المواطنين .. وتنوعت هذه المشروعات ما بين محطات مياه للشرب او صرف صحى أواسكان اجتماعى فضلا عن تطوير المستشفيات لخدمة اهالى مدن ومراكز المحافظة.



وتعد محطة مياه الشرب العملاقة في سرياقوس بالخانكة من أكبر المحطات التى تعمل باحدث الانظمة التكنولوجية لمعالجة المياه وستحل أزمة نقص المياه بعدد كبير من قري المحافظة وجارى العمل علي قدم وساق لتسليمها حيث تم التشغيل التجريبي لها.



وتقام محطة مياه الشرب علي مساحة 34000 متر وتخدم قري سرياقوس وعزبة سرياقوس الغربية وعرب العيايدة والجبل الاصفر والقلج وسندوة والمنايل وكفر حمزة ويستفيد منها أكثر من مليون نسمة بعد معاناتهم منذ أكثر من 10 سنوات فى انتظار لهذه المحطة .

تصريحات مهمة للمحافظ :



وقال الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية إننا نعمل جميعا من أجل صالح المواطن القليوبى، مؤكدا أن المحافظة تشهد طفرة في المشروعات المختلفة ومنها قطاع المياه والصرف الصحي، مضيفا أنه جارى تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب بمحافظة القليوبية، بطاقة إجمالية 368 ألف م3/يوم، بتكلفة نحو مليار و334 مليون جنيه، لخدمة حوالي 2.5 مليون نسمة، وتنفيذ 60 مشروعًا للصرف الصحى، بطاقة إجمالية 341.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 3 مليارات و752 مليون جنيه، لخدمة حوالي 1.22 مليون نسمة.



من ناحية اخرى يعد مشروع الإسكان الإجتماعى بمنطقة عرب العليقات احد المشروعات القومية العملاقة التى تشهدها المحافظة حيث يضاف هذا المشروع الى رصيد ابناء المحافظة ضمن سلسلة المشروعات التى يتم تنفيذها ويخدم آلاف المواطنين ويضم 172 عمارة سكينة منها 59 عمارة إسكان اجتماعى بالمنطقة، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية العام الحالي وبدء تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين



وتتكون كل عمارة من دور أرضى و5 أدوار علوية والوحدة سكنية مكونة من 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترا كما يوجد أسفل بعض العمارات محلات تجارية بإجمالى 264 محلا.



المشروع تم تنفيذه باستثمارات بلغت 521 مليون جنيه بالإضافة لقيمة توصيل المرافق المياه والصرف الصحى الكهرباء والغاز وسيقوم صندوق التمويل العقارى بطرح المحلات اسفل العمارات للمواطنين بالمزاد العلنى لخدمة الوحدات السكنية.



شقق سكنية :



من جانبهم اشاد اهالى المحافظة بالمشروع، مؤكدين انه سوف يحدث انفراجة كبرى فى ازمة الشقق السكنية واصحاب الحالات والشباب المقبل على الزواج خاصة بعد ارتفاع اسعار العقارات والشقق السكنية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.



وأكد المهندس إيهاب هلال المدير التنفيذى للمشروع أنه تم بدء العمل بالمشروع منذ عام 2013، لكنه توقف بعد ذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع، إلا أنه عاد للعمل وبقوة أكبر منذ عام 2016، ليبدأ فى الظهور للنور بقوة سواعد العاملين به والذين تجاوزوا الـ2000 عامل ومهندس ومشرف لمجموعة من الشركات لتصل نسبة الأعمال بالمشروع 95%



وأضاف مدير المشروع أن معدلات السير بالعمل أفضل من المخطط له موضحا أنه يتم العمل حاليا على توصيل خطوط الغاز على الشبكة الرئيسية لمدينة الخانكة، مشيرا إلى أن شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى تم الانتهاء منها بالكامل.



من جانبه اكد محافظ القليوبية أنه أمر بتسخير كافة إمكانيات المحافظة لتذليل أى عقبات تعترض المشروع وموافاة المحافظة يوميا بما تم من إنجاز والتزام مسئولى الغاز بإدخاله موضحا أنه وجه بالتكاتف للانتهاء من المشروع وتلافى أى ملاحظات ليظهر المشروع فى صورة مشرفة تليق بالمحافظة.



قطاع صحى :



وفى القطاع الصحى فالقليوبية كان لها نصيب الأسد فى المشروع القومى لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية وذلك فى إطار حرص الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان لرفع المعاناة عن اهالى القليوبية وتقديم افضل خدمة طبية لهم.



وقال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة انه يجرى حاليا تطوير 5 مستشفيات مركزية بتكلفة مليار ونصف جنيه شاملة المبانى والتجهيزات الطبية وغير الطبية فضلا ان اطلاق مشروع انشاء مستشفى طوخ المركزى ودخول مستشفى ابوالمنجا المركزى الخدمة بعد تطويرها.



واشار الطباخ الى ان المستشفيات الجارى تطويرها ودخولها الخدمة قريبا هى مستشفى قها ويخدم أهالى مدينة قها وطوخ وتتكون المستشفي من 108 أسرة و7 عناية مركزة و 12 حضانة و 11 غسيل كلوي و 3 عمليات.



مستشفى كفر شكر :



كما يتم أيضا تطوير مستشفى كفر شكر المركزى وتضم المستشفى 205 أسره و 29 حضانة للأطفال المبتسرين ، و15 سريرا عناية مركزة، وقسم استقبال وطوارئ، وقسم عمليات، وقسم مناظير، وقسم الكلى صناعي ويحتوى على 42 ماكينة للغسيل الكلوي، إلى جانب العيادات الخارجية للتخصصات الطبية المختلفة، وأقسام الأشعة.



كما يجرى تطوير مستشفى الخانكة المركزى ويتكون من ١١٠ أسرة إقامة وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و٢٢ جهاز غسيل كلوى و13 حضانة و7 اسرة عناية مركزة واول قسم للعلاج الطبيعي ومركز لعلاج الاسنان ، وكذلك تطوير مستشفى القناطر المركزى والمقام على مساحة 4000 متر مكعب لتسع أكثر من 200 سرير و4 غرف عمليات و29 اسرة عناية مركزة و42 جهاز غسيل كلوى و25 حضانة.



وأضاف الطباخ أنه إلى جانب ذلك فيجري حاليا إنشاء اول مستشفى ومركز متكامل للحروق بالقناطر الخيرية تبرعا من حاكم الشارقة مشيرا الى المركز الجديد يقام طبقا للمواصفات العالمية.

