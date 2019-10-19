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حوادث

ضبط 9 أطنان دقيق مدعمة قبل ترويجها بالسوق السوداء في القليوبية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:00 م
دقيق مهرب
دقيق مهرب
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من إحباط ترويج 9 أطنان دقيق بلدي قبل ترويجها بالسوق السوداء بدائرة قسم الخصوص، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية يفيد بضبط قائد سيارة بدائرة قسم شرطة الخصوص لحيازته وتجميعه كمية قدرها 9 اطنان "دقيق بلدى" للاتجار بها في السوق السوداء لحسابه الشخصى دون وجه حق.

وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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