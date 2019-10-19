محافظ القليوبية يناقش مشروعات الـ GIZ لتطوير قليوب

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اجتماعا بحضور الدكتورة سحر عطية مدير المكتب الاستشاري المسند إليه تنفيذ مشروعات المنحة الألمانية GIZ لتطوير مدينة قليوب.





كما شارك بالاجتماع الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام حامد طلبة رئيس مدينة قليوب وسولاف درويش عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وهالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية والمهندس أحمد سند مدير عام التخطيط العمراني وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات عادل صبرة مدير عام الشئون المالية والإدارية وعدد من الخبراء في مجال الاقتصاد والطرق والتخطيط التابعين للمكتب الاستشاري.





حيث تمت مناقشة عدد من المقترحات المزمع تنفيذها من المنحة الألمانية بالتعاون مع الـ GIZ لتطوير مدينة قليوب ومن بينها إمكانية استغلال مبنى مدرسة خاصة يوجد بداخله 20 فصلاً غير مستغلين وذلك لتقليل الكثافات الطلابية وتخصيصه للمرحلة الإعدادية، كما تمت مناقشة إعادة استغلال وتصميم الفراغات على مصرف اسكندر المغطى لتصبح حدائق ومنتزهات وإقامة أكشاك تجارية ومشروعات للشباب.



