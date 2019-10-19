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حوادث

رئيس الدستورية: الحرية هي النبتة الأولى ولا قوام للمحكمة بدونها

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:51 م
احتفالية اليوبيل
احتفالية اليوبيل للمحكمة الدستورية العليا
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كتب محمد زهير
قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد مضى 50 عاما على المحكمة الدستورية وهي تؤدي رسالتها وتعقد المسائل القانونية والتي تعكسها نصوص قانونية وكان على المحكمة ان ترد كل القوانين التي تفرقت من فروعها الى الأصول التي تجمعها وأن تنظر إلى آمال المجتمع.

وأضاف أن الحرية هي الأمل والخيال والإبداع، وأنها النبتة الأولى التي لا قوام من دونها، ومنذ أن بزغ دور المحكمة وهي تعمل بعقلها الواعى، لا تنتقص من أطرافها، ولا تنفع برقابتها اندفاعا، والحقوق والحريات العامة محور اهتمامها وركيزتها.

وأشار الى أن المحكمة أقامت قضاءها على محاور تتصل حلقاته ليقيم بنيان متصل في عقيدتها، ولا يزدهر تقدمها بعيدا عنها، جوهرها ضمان الحرية الشخصية، وأطلاق أدواتها من القيود التي تفرض عليها.

وأضاف: التحقق من كفالة السيادة القواعد القانونية سواء صدرت من السلطة التشريعية أو التنفيذية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد احتفلت اليوم، بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عامًا على إنشائها، بتلاوة القرآن الكريم.

وجاء ذلك بحضور المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية ووزير الأوقاف.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا انتهت من استعدادات الاحتفالية المزمع تنظيمها بمناسبة اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري الذى يصون الحقوق والحريات.

ووجهت المحكمة، أكثر من 100 دعوة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا في دول العالم للمشاركة في الاحتفالية وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون فى مجال القضاء الدستوري، ووافق مجلس الوزراء، على أن تصدر وزارة المالية عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي للمحكمة.
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