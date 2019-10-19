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مرأة

دافئة ومفيدة.. 3 مشروبات تغنيك عن الفيتامينات

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:47 م
صدى البلد
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ريهام قدري
بدأ فصل الخريف ويحتاج الجسم الى المشروبات اللازمة، ونصح الدكتور هاني الناظر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالاهتمام بتناول 3 مشروبات دافئة يوميا.

وقال "الناظر": "بتناول هذه المشروبات تكون جمعت عددا من الفيتامينات والعناصر المهمة لسلامة جميع أعضاء جسمك بدون استثناء وفي نفس الوقت تكون حائط صد طبيعي ضد العديد من الأمراض، وذلك من خلال كوب قهوة في الصباح وكوب شاي عصرا وكوب شراب نبات المورينجا ليلًا".

وأضاف الدكتور هانى الناظر: "تستخدم أوراق نبات المورينجا المجففة في تحضير المشروب مثل الشاي تماما والنبات متوفر في المركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية واعتقد متوافرة في محلات السوبر ماركت الكبيرة".
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