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برلمان

نائب يتقدم بـ 12 طلب إحاطة لمجلس النواب

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب رضوان الزياتى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه تقدم بـ12 طلب إحاطة إلى مجلس النواب، وجار تحويلهم إلى اللجان المختصة وتحديد مواعيد لمناقشتهم.

وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أبرز طلبات الإحاطة تتمثل فى أزمة التوك توك وعدم وجود شبكة للنقل الداخلى فى المحافظات وسوء خدمة النقل الداخلى، وضرورة إقامة شركات للنقل الداخلى للقضاء على فوضى الميكروباصات.

كما أكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن طلبات الإحاطة تتمثل أيضا فى سوء أداء هيئة النقل العام ، حيث إنها تركز على خدمة محافظات القاهرة والجيزة و لاتهتم بمحافظة القليوبية.

كما أوضح أن طلبات الإحاطة شملت أيضا وقف بيع أرض شركة أهلية أبو زعبل الصناعات المعدنية ، فى ظل انهيار الشركة وتصفيتها.
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