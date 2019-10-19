على ارتفاع 244 مترا.. قصة أشهر غداء لـ11 عاملا على دعامة حديدية بين ناطحتي سحاب

هل توقعت أن تجلس على ممر حديدي على ارتفاع أكثر من 200 متر من سطح الأرض وتتناول وجبة الغداء؟! هذا ما حدث بالفعل، وإن لم تكن الصورة موجودة توثق تلك اللحظة لظن الكثيرون أنها ضرب من الخيال.
غداء على أعلى ناطحة سحاب.. هكذا أطلق على تلك الصورة التي توثق لحظة غداء 11 عاملا على ممر رابط بين ناطحتي سحاب في الولايات المتحدة الأمريكية وقتها، والتي سببت حالة كبيرة من الجدل وقتها في الولايات المتحدة، لتصنيفها بعدها النيويورك تايمز كواحدة من أفضل 100 صورة عبر التاريخ.
الصورة الغريبة تظهر 11 عاملا من عمال البناء في مدينة نيويورك الأمريكية، والذين باهتتهم فكرة غريبة بتناول وجبة الغداء على دعامة أو ممر بسيط يربط بين ناطحتين سحاب، على ارتفاع 244 مترا من سطح الأرض، في عام 1931 و 1932، والتي ظهرت لأول مرة في صحيفة نيويورك هيرالد تريبيون في 2 أكتوبر 1932، وكانت وقتها واحدة من أهم الصحف الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي اليوم اللي التقطت فيه الصورة كان في الموقع المصورون تشارلز ايبينس، و توماس كبلي، و وليام ليفي توبيتش، والذين تواجدوا جميعهم لتوثيق تلك اللحظات خاصة لما اشتهر عن العمال الـ11 من حبهم للمغامرة، خلال فترة عملهم في إنشاء مركز روكفلر، إلا أنه لم يعرف من بين المصورين من التقط تلك الصورة، رغم ما سببته من جدل كبيرة وقتها في أمريكا للحديث عن شجاعة هؤلاء العمال.
خلال مشاركة العمال في بناء ناطحات سحاب في مدينة نيويورك، وخاصة ناطحة السحاب مركز روكفلر في المدينة وهو المركز الذي التقطت الصورة فيه، ورغم أن الكثير من الأشخاص شاركوا في عملية البناء إلا أن العمال الـ 11 استطاعوا أن يظل ذكرهم مرتبطا بعملية بناء ناطحات السحاب الأمريكية، بفضل ما صورهم خلال مغامراتهم أثناء عملية البناء.
الصورة التي اشتهرت في العديد من دول العالم وظلت حتى اليوم شاهدة على مغامرة هؤلاء العمال، جمعت عمالا من جنسيات مختلفة لكن جمعهم حب المغامرة، وهو السبب الأساسي الذي دفعها للمغامرة لتناول وجبة الغداء على ارتفاع 244 متر من سطح الأرض، حتى أنه كان من بينهم عمال من إيرلندا والهند.
الصورة تظهر في خلفية العمال مباني شهيرة في مدينة نيويورك منها سنترال بارك، والكثير من البنايات إلا أنهم يجلسون في حالة من اللامبالاة، لكن ما يميز تلك المجموعة أنها اعتادت المغامرة بالتقاط الصورة في الأماكن المرتفعة خلال فترة عملهم.