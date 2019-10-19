على ارتفاع 244 مترا.. قصة أشهر غداء لـ11 عاملا على دعامة حديدية بين ناطحتي سحاب

هل توقعت أن تجلس على ممر حديدي على ارتفاع أكثر من 200 متر من سطح الأرض وتتناول وجبة الغداء؟! هذا ما حدث بالفعل، وإن لم تكن الصورة موجودة توثق تلك اللحظة لظن الكثيرون أنها ضرب من الخيال.





غداء على أعلى ناطحة سحاب.. هكذا أطلق على تلك الصورة التي توثق لحظة غداء 11 عاملا على ممر رابط بين ناطحتي سحاب في الولايات المتحدة الأمريكية وقتها، والتي سببت حالة كبيرة من الجدل وقتها في الولايات المتحدة، لتصنيفها بعدها النيويورك تايمز كواحدة من أفضل 100 صورة عبر التاريخ.



