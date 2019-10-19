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علي السيد: الرئيس السيسي يحارب الواسطة والمحسوبية.. فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:58 م
على السيد - كاتب
على السيد - كاتب صحفى
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شيرين عادل
قال الكاتب الصحفى على السيد: إن الرئيس السيسى دائما يحرص على تواجده بجانب الشعب المصرى وهو ما يتضح جليا بحضوره مختلف المناسبات وتوجيهه على عبارات غاية في الأهمية للشعب المصرى .

وأضاف السيد خلال استضافته ببرنامج صباحك مصري المذاع عبر فضائية MBC مصر،  أن الرئيس السيسي يحارب الفساد والمحسوبية وهو ما أكده الرئيس السيسي مؤخرأ بإنه لم يجامل أحدا طيلة خدمته العسكرية بعبارات " محدش يجامل باسمي".

وأوضح أن التنوع مطلوب داخل الأسرة الواحدة ومزج الأفكار بين بعضهم البعض خاصة فيما يتعلق بتقلد نفس المناصب وهو ما يجعلنا نشاهد بعض الأسرة جميعهم فى مناصب الطب ، أو الهندسة أو المحاماة مثلا وغيرهم من الوظائف .

يذكر أن الرئيس السيسي قد شهد أول أمس الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.
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