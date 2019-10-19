Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كوتينيو وليفاندوفسكي يقودان بايرن ميونيخ أمام أوجسبورج بالدوري الألماني

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:55 م
فريق بايرن ميونيخ
فريق بايرن ميونيخ
Advertisements
محمد السعيد
أعلن نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بايرن مونيخ، التشكيل الأساسي لمواجهة أوجسبورج، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الألماني.

وجاء تشكيل بايرن مونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: هيرناندز - سولي- مارتينز- بافارد.

خط الوسط: - ألكانتارا - كيميتش - كوتينيو.

خط الهجوم: كومان - جنابري - ليفاندوفسكي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة هيرتا برلين في أول مباراة بالدوري الألماني

لأول مرة كوتينيو يقود بايرن ميونخ أمام ماينز بالدوري الألماني

كوتينيو يقود بايرن ميونيخ أمام كولن في الدوري الألماني

كوتينيو وليفاندوفسكي يقودان بايرن ميونخ أمام بادربورن في الدوري الألماني

بايرن ميونخ بالقوة الضاربة أمام توتنهام فى دوري أبطال أوروبا

كوتينيو وجنابري يقودان بايرن ميونيخ أمام هوفنهايم بـ الدوري الألماني

ترشيحاتنا

بشرى سارة لـ الزمالك.. اتجاه في الكاف لنقل السوبر الإفريقي من قطر

تعرف على الحالة الصحية لمحمود الخطيب

بمجوهرات فخمة وفستان أنيق ... زوجة هانى شاكر تخطف الأنظار فى حفل زفاف نجلها .. صور

الزمالك يرفض رحيل كاسونجو بعد أزمة فسخ تعاقده مع الوداد المغربي

صراخ خلف قضبان المدرسة.. القصة الكاملة لحبس الطفلة هيام عصام تلميذة كفر الشيخ

لن تصدق من هي شقيقة الفنانة ملك قورة .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الآثار: توابيت خبيئة العساسيف تعود لعائلات الأسرة الـ22 الفرعونية

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة

بفستان بيج.. إيمى سالم تستعرض أنوثتها بإطلالة مميزة