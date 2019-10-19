كوتينيو وليفاندوفسكي يقودان بايرن ميونيخ أمام أوجسبورج بالدوري الألماني

أعلن نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بايرن مونيخ، التشكيل الأساسي لمواجهة أوجسبورج، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الألماني.
وجاء تشكيل بايرن مونيخ كالتالي:
حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: هيرناندز - سولي- مارتينز- بافارد.
خط الوسط: - ألكانتارا - كيميتش - كوتينيو.
خط الهجوم: كومان - جنابري - ليفاندوفسكي.
وجاء تشكيل بايرن مونيخ كالتالي:
حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: هيرناندز - سولي- مارتينز- بافارد.
خط الوسط: - ألكانتارا - كيميتش - كوتينيو.
خط الهجوم: كومان - جنابري - ليفاندوفسكي.