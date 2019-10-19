Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هل هناك تواصل رسمي؟.. الأهلي يكشف حقيقة عرض مانشستر يونايتد لضم محمد الشناوي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:01 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة عرض مانشستر يونايتد لضم محمد الشناوي حارس المرمي في فترة الإنتقالات الشتوية.

وقال الجهاز الفني إن أحد وكلاء اللاعبين تحدث مع الحارس لترشيحه لإدارة النادي الإنجليزي والأمر لا يتخطى ذلك.

وأضاف "لا يوجد أي اتصال مباشر بين الشناوي ومانشستر يونايتد حتي الآن ولم يصل النادي أي مخاطبات رسمية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. حارس الأهلي على رادار مانشستر يونايتد

أول تعليق من الأهلي على اهتمام مانسشتر يونايتيد بـ محمد الشناوي

بعد اهتمام مانشستر يونايتد بضمه .. شاهد أفضل تصديات محمد الشناوي

مانشستر يونايتد يكشف حقيقة ضم محمد الشناوي

أخبار الرياضة.. الخطيب يغادر المستشفى.. موقف صلاح من المشاركة أمام اليونايتد.. حقيقة عرض مانشستر لضم الشناوي

ترشيحاتنا

بفستان كب منفوش ملك قورة تخطف الأنظار فى حفل زفاف شقيقتها

هل تلعن الملائكة الرجل الجنب في كل خطوة.. المفتي يجيب

بفستان يشبه العروس.. عبير منير فى حفل زفاف ابنتها مريم قورة

الليلة.. شقيقة محمد رمضان على قناة الحدث

شعر كيرلى وفستان قصير .. دينا الشربينى برفقة عمرو دياب فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

صراخ خلف قضبان المدرسة.. القصة الكاملة لحبس الطفلة هيام عصام تلميذة كفر الشيخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الآثار: توابيت خبيئة العساسيف تعود لعائلات الأسرة الـ22 الفرعونية

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة

بفستان بيج.. إيمى سالم تستعرض أنوثتها بإطلالة مميزة