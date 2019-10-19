هل هناك تواصل رسمي؟.. الأهلي يكشف حقيقة عرض مانشستر يونايتد لضم محمد الشناوي

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة عرض مانشستر يونايتد لضم محمد الشناوي حارس المرمي في فترة الإنتقالات الشتوية.



وقال الجهاز الفني إن أحد وكلاء اللاعبين تحدث مع الحارس لترشيحه لإدارة النادي الإنجليزي والأمر لا يتخطى ذلك.



وأضاف "لا يوجد أي اتصال مباشر بين الشناوي ومانشستر يونايتد حتي الآن ولم يصل النادي أي مخاطبات رسمية".