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تعليم

التعليم العالي تعلن عن منح للدراسة بباكستان

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:45 م
منح للدراسة بباكستان
منح للدراسة بباكستان
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ياسمين سامي
أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات عن منح للدراسة بباكستان في عدد من التخصصات العلمية كما أعلنها الجانب الباكستاني عبر موقعه الإلكتروني.

حيث أفادت مذكرة سفارة باكستان في القاهرة بأن لجنة التعليم العالي بباكستان أعلنت عن عدد محدود من المقاعد للقبول فى جامعات ومعاهد القطاع العام بباكستان فى التخصصات MBBS/BDS/Pharmacy-D للجنسيات الأجنبية للدوره الأكاديمية 2019/2020 تحت مخطط التمويل الذاتى SFS.

وقد أوضحت أن معايير القبول والشروط والأحكام وإجراءات التقديم عبر الإنترنت ومعلومات اخرى متعلقه متاحه على الموقع الالكترونى http://www.hec.gov.pk/site/sfs

ونوه قطاع الشئون الثقافية والبعثات انه لا يوجد تمويل من الجانب المانح ولا من القطاع.
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