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رياضة

بشرى سارة لجماهير الأهلي.. محمود متولي يقترب من التدريبات

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:02 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشرى سارة اليوم قبل العودة للتدريبات.

ومنح رينيه فايلر المدير الفني السويسري الفريق الأول للكرة راحة سلبية من التدريبات أمس على أن يعود للمران اليوم.

وأجري محمود متولي مدافع الفريق الأول للقلعة الحمراء أشعة اليوم للاطمئنان إليه من الإصابة وأثبتت التئام التمزق الذي تعرض له وسوف يعود للتدريبات خلال أسبوع فقط.
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