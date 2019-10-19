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رياضة

ثلاثية GSM تقود برشلونة للفوز على إيبار في الدوري الإسباني

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:01 م
برشلونة
برشلونة
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إسراء أشرف
حقق فريق برشلونة، الفوز على نظيره إيبار، بثلاثية نظيفة بتوقيع الثلاثي "GSM"، بالمباراة التي جمعت بينهما، منذ قليل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

واستطاع أنطونيو جريزمان، لاعب برشلونة، أن يفتتح أهداف المباراة في الدقيقة 13، بعد تمريرة من زميله كليمونت لينجليه، لينفرد اللاعب الفرنسي بالحارس ماركو دميتروفيتش، ويضع الكرة في يسار المرمى.

بينما في الشوط الثاني، نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في تسجيل هدف البارسا الثاني بالدقيقة 58، قبل أن يأتي زميله سواريز ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وسيطر برشلونة على مجريات المباراة بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 53%، مقابل 47% لأصحاب الأرض.

وبهذا الفوز، تصدر برشلونة جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني مؤقتًا برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد إيبار عند النقطة 9 في المركز الرابع عشر.
ثلاثية GSM تقود برشلونة للفوز على إيبار في الدوري الإسباني
ثلاثية GSM تقود برشلونة للفوز على إيبار في الدوري الإسباني
ثلاثية GSM تقود برشلونة للفوز على إيبار في الدوري الإسباني
ثلاثية GSM تقود برشلونة للفوز على إيبار في الدوري الإسباني
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