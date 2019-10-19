الإيقاف في انتظار العدوي بعد أزمة الاتحاد ودجلة

علم "صدى البلد"، من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن عقوبة الإيقاف في انتظار الحكم أحمد العدوي الذي أدار مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة مساء أمس الخميس.





قال المصدر ذاته، إن لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور سوف تحسم مصير الثنائى أحمد العدوي ومساعده أحمد صلاح غدا الأحد بعد مناقشة الاحتجاج الذي تقدم به محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بعد إلغاء هدف لصالح زعيم الثغر.





لفت إلى أن الخطأ الذى وقع فيه عدوى الحكام ومساعده يندرج تحت مسمى الخطأ الفني ولا يستوجب سوى الإيقاف لفترة زمنية تخضع لتقدير اللجنة الرئيسية إلى جانب استبعاد الثنائى من إدارة مباريات يكون الاتحاد السكندري طرفا فيها فى مسابقة الدورى الممتاز وكأس مصر.





يذكر أن نادي الاتحاد السكندري تقدم باحتجاج رسمي ضد طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الفريق أمام وادي دجلة مساء اليوم، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مواجهة الاتحاد ووادي دجلة والتي أقيمت على ملعب إستاد الإسكندرية، حيث افتتح وادي دجلة التسجيل في اللقاء عند الدقيقة 15 عن طريق لاعبه مروان حمدي، قبل أن يتعادل خالد قمر لأصحاب الأرض في الدقيقة 26.





وفي بيان رسمي نشره الاتحاد عبر موقعه الرسمي أشار "زعيم الثغر" إلى أن طاقم التحكيم الذي قاده الحكم أحمد العدوي لم يكن موفقًا على الإطلاق واتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق وأوضح أن أخطاء الحكم أحمد العدوي كان من أبرزها عدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة من لمسة يد متعمدة للاعب نادي وادي دجلة منعت الكرة وهى باتجاه المرمى، بالإضافة إلى إلغاء هدف صحيح للاعب رزاق سيسيه بداعي التسلل و هو القرار الذي جانبه الصواب أيضًا و أكدت الإعادة التليفزيونية وجميع خبراء التحكيم و المحليين صحة الهدف وذلك بحسب بيان النادي السكندري.





وكشف البيان أن محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري أجرى اتصالًا هاتفيًا بجمال الغندور رئيس لجنة الحكام عبر له خلاله عن استيائه الشديد من أداء طاقم التحكيم الذي ساهم بشكل كبير في انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق و فقدان نادي الاتحاد السكندري لنقطتين.



