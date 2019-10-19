Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإيقاف في انتظار العدوي بعد أزمة الاتحاد ودجلة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:43 م
فريق الاتحاد السكندري
فريق الاتحاد السكندري
Advertisements
يسرى غازى
علم "صدى البلد"، من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن عقوبة الإيقاف في انتظار الحكم أحمد العدوي الذي أدار مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة مساء أمس الخميس.

قال المصدر ذاته، إن لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور سوف تحسم مصير الثنائى أحمد العدوي ومساعده أحمد صلاح غدا الأحد بعد مناقشة الاحتجاج الذي تقدم به محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بعد إلغاء هدف لصالح زعيم الثغر.

لفت إلى أن الخطأ الذى وقع فيه عدوى الحكام ومساعده يندرج تحت مسمى الخطأ الفني ولا يستوجب سوى الإيقاف لفترة زمنية تخضع لتقدير اللجنة الرئيسية إلى جانب استبعاد الثنائى من إدارة مباريات يكون الاتحاد السكندري طرفا فيها فى مسابقة الدورى الممتاز وكأس مصر.

يذكر أن نادي الاتحاد السكندري تقدم باحتجاج رسمي ضد طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الفريق أمام وادي دجلة مساء اليوم، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مواجهة الاتحاد ووادي دجلة والتي أقيمت على ملعب إستاد الإسكندرية، حيث افتتح وادي دجلة التسجيل في اللقاء عند الدقيقة 15 عن طريق لاعبه مروان حمدي، قبل أن يتعادل خالد قمر لأصحاب الأرض في الدقيقة 26.

وفي بيان رسمي نشره الاتحاد عبر موقعه الرسمي أشار "زعيم الثغر" إلى أن طاقم التحكيم الذي قاده الحكم أحمد العدوي لم يكن موفقًا على الإطلاق واتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق وأوضح أن أخطاء الحكم أحمد العدوي كان من أبرزها عدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة من لمسة يد متعمدة للاعب نادي وادي دجلة منعت الكرة وهى باتجاه المرمى، بالإضافة إلى إلغاء هدف صحيح للاعب رزاق سيسيه بداعي التسلل و هو القرار الذي جانبه الصواب أيضًا و أكدت الإعادة التليفزيونية وجميع خبراء التحكيم و المحليين صحة الهدف وذلك بحسب بيان النادي السكندري.

وكشف البيان أن محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري أجرى اتصالًا هاتفيًا بجمال الغندور رئيس لجنة الحكام عبر له خلاله عن استيائه الشديد من أداء طاقم التحكيم الذي ساهم بشكل كبير في انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق و فقدان نادي الاتحاد السكندري لنقطتين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الهويش يدير لقاء الاتحاد السكندري والعربي الكويتي في البطولة العربية

مصيلحى يكرم نجم سلة الاتحاد السكندري السابق فى لبنان

مكافآت إجادة لـ لاعبي الاتحاد السكندري

الدوري المصري.. الاتحاد السكندري يتعادل مع وادي دجلة

ازمة جديدة لـ الجنايني ومعاونيه بسبب مباراة وادي دجلة والاتحاد السكندري

سر اعتذار جهاد جريشة عن إدارة مباراة الاتحاد السكندري ودجلة

ترشيحاتنا

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة

بلهجة قاسية.. كارول سماحة تهاجم حسن نصر الله بسبب تظاهرات لبنان

اتحاد الكرة يعلن إحصائيات الجولة الرابعة من الدورى الممتاز

رد علي جمعة على شاب يريد الزواج وفي نيته الطلاق بعد عدة سنوات .. فيديو

عقوبات قاسية فى انتظاره.. زلزال بيان الأهلى صداع في رأس اتحاد الكرة.. ومرتضى يتحدى الخطيب

تركى آل الشيخ يحرج مشجعا زملكاويا بسبب النادي الأهلي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الآثار: توابيت خبيئة العساسيف تعود لعائلات الأسرة الـ22 الفرعونية

بحضور عمرو دياب والفريق أحمد شفيق.. 100 صورة من حفل زفاف شقيقة ملك قورة

بفستان بيج.. إيمى سالم تستعرض أنوثتها بإطلالة مميزة