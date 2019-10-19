رئيس اتحاد الجودو يستقبل السفير اليابانى بالقاهرة على هامش بطولة الجمهورية

استقبل المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو ورئيس الاتحاد الإفريقى للسومو ماساكى نوكى السفير اليابانى فوق العادة لدى القاهرة، وذلك أثناء إقامة بطولة الجمهورية تحت 16 عاما المقامة على ملعب الصالة المغطاة رقم (3) بمجمع الصالات المغطاة بهيئة إستاد القاهرة الدولى.



وحرص السفير اليابانى على حضور المنافسات وتسليم اللاعبين أصحاب المراكز الأولى الميداليات التذكارية وشهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية معهم، بعد أن أعجب بمستوى اللاعبين المصريين فى هذه المرحلة السنية، ما جعله يقول إن مستقبل الجودو المصرى يتركز فى هؤلاء الأبطال الصغار، القادرون على احتلال منصات التتويج العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة.



قال مطيع فخر الدين إن العلاقة القوية التى تربطه بالسفر اليابانى، مكنته من إزالة اى رواسب سابقة تركها المجلس السابق، ما أدى إلى قطع العلاقات بين الاتحادين المصرى ونظيره اليابانى، مشيرا إلى أن العلاقة بين الاتحادين أصبحت على ما يرام، الأمر الذى جعله يتفق مع السفير اليابانى على تقديم دعم فنى للإتحاد المصرى، يتمثل فى استقدام مدربين يابانيين إلى القاهرة لعقد دورات تدريبية لرفع الكفاءة الفنية للمدربين المصريين، والذهاب إلى المحافظات المختلفة التى تضم مناطق الاتحاد للاجتماع مع المدربين وإعطائهم دورات تدريبية، وكذلك ترشيح مدربين متميزين لتولى تدريب بعض المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة ، وتقديم منحة أبسطة لزيادة معدل البطولات التي ينظمها الاتحاد ومناطقه المختلفة، لافتا إلى أن السفير اليابانى أعجب بالمستوى الفنى للاعبين المصريين وكذلك التنظيم الرائع لبطولة محلية للناشئين.



