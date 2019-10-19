من أسوان للدقهلية| هذا ما فعلته "عنيك فى عنينا" خلال أسبوع..صور

الإهتمام بتوفير الرعاية الصحية والطبية للبسطاء ومحدودى الدخل والأسر الأكثر إحتياجًا يعتبر من أولويات العمل المجتمعى لمساندة العمل الحكومى.



رصد " صدى البلد " نجاح مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى، التى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية، وتحت رعاية مجلس الوزراء فى الوصول بخدماتها الطبية فى مجال محاربة العمى وخلال هذا الأسبوع إلى المواطنين فى عدد كبير من محافظات مصر من الاسكندرية شمالا إلى أسوان جنوبا.



قالت الدكتورة شيماء صبرى المدير التنفيذى لمبادرة عنيك فى عنينا إن المبادرة بدأت نشاطها الطبي لمحاربة العمي هذا الأسبوع بتقديم خدمة نوعية لاهالينا في أقصى جنوب مصر حيث تم تسليم جهاز فحص قاع العين لمستشفى رمد أسوان وذلك بهدف تحسين الخدمة الطبية لغير القادرين، وتجهيز عدد من عيادات الرمد بالمحافظات الأكثر احتياجا، ومجاراة التطور فى مجال فحص وتشخيص أمراض العيون.



وأضافت صبرى أن مبادرة "عنيك فى عنينا" تابعت نشاطها الطبي في أسوان بتنظيم قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون بقرية البصيلية بمركز ادفو تم توقيع خلالها الكشف على 900 مواطن وأخذ مقاييس نظارات ل 371 حالة، كما تم توزيع 839 عبوة قطرات، وتحويل 250 حالة لإجراء عمليات جراحة عيون مختلفة.



أوضحت الدكتورة شيماء صبري أنه ومن أسوان جنوبا الي البحيرة شمالا نجحت المبادرة فى إجراء 17 عملية جراحة عيون مختلفه بقرية عبد الحليم محمود بمركز النوبارية ، كما قامت "عنيك فى عنينا" أيضا بتنظيم قافلة طبية بقرية الربدان بمركز شبراخيت، تم توقيع الكشف فيها على 470 حالة، وتوزيع 296 عبوة علاج، وتحويل 145 لإجراء عمليات مختلفه، وأخذ مقاييس نظارات لــ 230 مواطنا وفقا للتشخيص أثناء القافلة.



ومن جهته أوضح هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن مبادرة عنيك فى عنينا وعودة إلى الجنوب فقد نظمت قافلة طبية بمحافظة الأقصر حيث نجحت فى الكشف على 800 مواطن، وقامت بتوزيع 271 عبوة قطرات للعيون ، وتحويل 242 مواطنا لإجراء عمليات مختلفه لغير القادرين، وأخذ مقاييس نظارات لـ 320 حالة تمهيدا لتسليمها.



وأكد عبد الفتاح أنه وخدمة لاهالي محافظة الدقهلية تم إجراء 30 عملية جرحة عيون مختلفة للموطنين وفقا لتشخيصهم ، وفي الإسكندرية تم توزيع 62 نظارة طبية عالية الجودة لأطفال دور رعاية الأيتام بالمحافظة.



وأشار عبد الفتاح إلى أن عنيك فى عنينا استكملت مشوارها فى محافظة الشرقية، حيث قامت يتسليم 194 نظارة طبية عالية الجودة بقرية القطاوية بمركز أبو حماد، وذلك للحالات التى تم الكشف عليها فى القافلة التى أقيمت بالمحافظة الشهر الماضى، أيضا وشرفت وداخل مدينة القصير بالبحر الأحمر قامت المبادرة بتوزيع 218 نظارة .



وتابع عبد الفتاح أنه وفي محافظة الغربية تم توزيع 250 نظارة وذلك للحالات المستحقه التى تم توقيع الكشف عليها أثناء القافلة الطبية التى أقامتها مبادرة "عنيك فى عنينا" بقرية الهياتم بمدينة المحلة الكبرى ، وعودة لمحافظة الدقهلية فقد تم توزيع 209 نظارات طبية عالية الجودة ضمن قافلة قرية المحفوظه مركز بلقاس .