خلال قافلة طبية مجانية.. الكشف على 1557 مواطناً بقرية النص بمركز فاقوس

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تنفيذ قافلة طبية مجانية وتوقيع الكشف الطبي على 1557 حالة وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان بقرية النص التابعة لمركز فاقوس وذلك في اطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار "حياة كريمة " للإهتمام بالمواطن البسيط ومحدودي الدخل و الأسر الأولي بالرعاية.





أكد المحافظ أن هذه القافلة ضمن سلسلة قوافل علاجية أخرى تضم أطباء مهرة في كافة التخصصات الطبية تجوب أرجاء المحافظة للوصول للمناطق والقري الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع أي مرض وحصر حالات الأمراض المزمنة للعلاج علي نفقة الدولة ، مؤكدًا على إستمرارها على مدار العام وفق خطة شاملة تغطي نطاق المحافظة.





من جانبه أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية النص التابعة لمركز فاقوس وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد 1557 مريضا شمل 124 حالة جراحة ، 399 أطفالا ،137 أمراض قلب ، 288 باطنة ، 104 نساء ، 181 جلدية ، ، 201 أنف وأذن، ، 123 عيادة تنظيم الأسرة ، كما تم فحص عدد 187 حالة معمليا مقسمة الي 100 معمل دم ،87 معمل طفيليات بمشاركة أخصائيين في تخصصات مختلفة ، ومعمل دم كامل ، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية ، و تم تحويل 14 مريض لمستشفي فاقوس المركزي لإستكمال إجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم بالإضافة إلى فحص 130 حالة للكشف المبكرعن الضغط والسكر.



