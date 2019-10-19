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منوعات

عذر أقبح من ذنب.. فصل رأس زوجته عن جسدها بعد 14 أسبوع زواج

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:44 م
صدى البلد
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مريم صليب
ألقت قوات الشرطة البريطانية القبض على شون البالغ من العمر 39 عاما، بعد طعنه زوجته 3 طعنات في صدرها وفصل رقبتها عن جسدها.

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية أن "شون" الذي يعتبر مازال في فترة الزواج الأولى حسب ما ورد في التحقيقات حيث أنه تزوج منذ حوالي 14 أسبوعا الفتاة التي ظل يحبها 5 سنوات .

صدم أهل زوجة " شون" عندما علموا بأنها قتلت على يد زوجها و فصل رأسها عن جسدها ، و قال لها أثناء الطعن أنه يشعر بالأسف و لكنه فصل من العمل بسبب خسارته في الرهان ولن يجد مصدرا للدخل آخر في تلك الفترة لكي يحضر لها الطعام على الأقل.

اعتبر أهل الضحية عذر "شون" أقبح من ذنب، وطالبوا بمعاقبته واستجابت المحكمة لأهل الضحية و حكمت عليه بـ13 عاما في السجن.
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