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برلمان

صناعة البرلمان تضع أجندتها خلال دور الانعقاد الحالي .. اليوم

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 05:03 ص
النائب فوزى فتى ،
النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعا اليوم الأحد برئاسة المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة.

وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الإجتماع من المقرر أن يتطرق إلى وضع جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير بالبرلمان.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب الإنعقاد برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم الأحد لإستئناف الجلسة العامة للبرلمان ، وعقد اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان.

وتشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد تحديد موعد مناقشة لـ26 طلب مناقشة عامة من جانب عدد من النواب.
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