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ديني

متصلة لـ أمين الفتوى: زوجي اتخانق معايا وترك البيت من غير مصروف بقاله 6 أشهر..فيديو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:50 م
حكم الشرع فيمن ترك
حكم الشرع فيمن ترك زوجته واولاده 6 شهور
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محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، من متصلة تسأل " زوجي اتخانق معايا وترك البيت من غير مصروف بقاله 6 شهور مع حكم الدين من ذلك"؟

أجاب أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية" أزهري" قائلا:" اتق الله ولا تجعل الخصومة تضيع ماعليك من حقوق، على زوجتك وأبنائك، وتدخل عليهم هذا الحزن، وستسأل يوم القيامة عن أبناءك فهم أمانة.

وأوضح أن التقاضي مشروع، وعندما تتعرض المرأة لظلم عليها اللجوء للقوانين ولاشيء فيه، اللجوء إلى القضاء فيه حل.

هل يقع الطلاق بلفظ «عليا الطلاق»؟

أجاب الشيخ أحمد الصباغ، أحمد علماء الأزهر الشريف، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال لقائه ببرنامج اسأل مع دعاء المذاع عبر فضائية النهار، مضمون السؤال (حلفت عليا الطلاق لن أذهب للعمل 5 مرات ولكنى ذهبت فى الآخر فهل يقع الطلاق؟).

وأوضح "الصباغ"، قائلًا: إن هناك قاعدة تسمى التداخل أى من حلف بيمين فيكسر من اليمين على شيء واحد، فبندخل الأيمان فى بعضها لأنه حلف على أمر واحد فقط، فكلمة "عليا الطلاق" خطأ، لأنه من حرمة الطلاق وعظمة اليمين وقد قال العلماء إنه يمين معلق وبعضهم قال عليه كفارة يمين.

وتابع: إذا كان ذهب للعمل فعليه أن يطعم 10 مساكين وإن لم يستطع الإطعام فعليه أن يصوم 3 أيام فقط ولا يحسب طلاقا.



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