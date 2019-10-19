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مرأة

من أجمل ما كتبه الله لي.. أصالة تتألق برفقة أخيها بإطلالة ساحرة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:58 م
أصالة
أصالة
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آلاء حسن
شاركت المطربة أصالة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بإطلالة رقيقة برفقة أخيها وعلقت على الصورة قائلة "منّ أجمل ماكتبه الله لي ، أنّ تكون أنتَ أخي 😍 #أصاله".

وظهرت أصالة بـ بلوزة بيضاء بأكمام طويلة ونسقت معها مجموعة بسيطة من الإكسسورات، حيث ارتدت عقد أوف ويت طويل لإكمال إطلالتها.

ووضعت أصالة ميكب بألوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر مع أحمر شفاة باللون الروز المناسب لإطلالتها.

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، وعلق أحد المتابعين قائلاً "بموت فيكي أصوله الاصيله"، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.

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