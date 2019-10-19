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قصة عمرو دياب ودينا الشربيني | أغنية برج الحوت تكشف اللغز | وظهور الثنائي سويًا فى أكثر من مناسبة علامة استفهام

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:30 م
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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آيه عاطف
ظهور عمرو دياب ودينا الشربيني 5 مرات خلال مدة بسيطة
الهضبة يعيش حياه جديدة بسبب دينا الشربيني

بدـأت علاقة الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني، منذ فترة طويلة، ولاحظ الجمهور وجود علاقة بينهما بسبب تواجدهما سويًا في أكثر من مكان، لكن الأمر لم يكن مؤكدا حينها، كما كان الثنائي يظهران على فترات متباعدة.

وبعدما قام الهضبة بطرح أغنية "أجمل عيون"، التي ذكر بكلماتها برج الحوت، وهو البرج الخاص بدينا الشربيني، تأكدت ظنون البعض، من ثم أصبحا يظهران سويًا بشكل أكبر، وقام عمرو، بتقديم دينا، في إحدى الحفلات على الاستيدج قائلًا "برج الحوت اهيه".

بينما ظهر إهتمام عمرو دياب الشديد بدينا الشربيني، لحرصه على حضور لوكيشن مسلسلها "مليكة"، من ثم مسلسل "زي الشمس"، كما ساندته هي الأخرى بالتواجد معه في حفلاته الغنائية داخل مصر وخارجها.

وبمرور الوقت إتضحت علاقة عمرو بدينا، وأصبحت معروفة لأي شحص، حيث ظهر عمرو دياب ودينا الشربيني 5 مرات خلال الأيام القليلة الماضية، نرصدها هنا ... 

1 -
نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام. وتألقت ياسمين رئيس برفقة النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني وذلك خلال الاحتفال بعيد ميلاد الهضبة عمرو دياب الذي أقيم منذ أيام.

2 - 

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورًا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي برفقة المطرب عمرو دياب، ودينا الشربيني، وظهر كل منهما بإطلالة كاجوال بسيطة، خلال الاحتفال بعيد ميلاد الفنان عمرو دياب الذي تم الاحتفال به مؤخرا.

3 -

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنان عمرو دياب برفقة دينا الشربيني خلال حضورهما حفل توزيع جوائز تصنيع الترفيه الذي أقيم في المملكة السعودية خلال موسم الرياض منذ أيام.

4 -

حرصت المذيعة بوسي شلبي علي مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، stories جديدة لها برفقة الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني ويسرا وعمرو أديب وعمرو يوسف أثناء تواجدهم في المطار.

5 -

ظهرت مساء أمس الفنانة دينا الشربينى برفقة النجم عمرو دياب، وذلك خلال حضورهما حفل زفاف شقيقة الفنانة ملك قورة.
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